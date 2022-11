Vox avisa del peligro de una torre de alta tensión del parque Infanta Elena de Sevilla: "Está al alcance de los niños"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha alertado este miércoles de la existencia de una torre de alta tensión en el parque Infanta Elena de la capital, puesto que se encuentra "al alcance de los niños".

Peláez, que ha visitado el barrio de Sevilla Este acompañada por el portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja y coordinadores del distrito, ha manifestado que "la dejadez de la que hace gala el equipo de gobierno, presidido por Antonio Muñoz, para con todos los barrios de Sevilla, lleva a situaciones tan peligrosas como la que encontramos en el citado parque", destaca en una nota de prensa.

El parque Infanta Elena, "absolutamente abandonado", al punto de que una torre de alta tensión que se encuentra en su interior, donde juegan los niños y los jóvenes hacen botellón, carece de protección alguna, con lo que cualquier persona puede subirse a ella, con resultado de muerte", advierte.

"Lo único que encontramos en esta torre de alta tensión es un pequeño cartel de advertencia en el que se puede leer 'No tocar, peligro de muerte', a unos tres metros de altura. Es evidente que cualquier niño, inconsciente del peligro, puede intentar subir a la torre y terminar muy mal. No entendemos la existencia de esta estructura tan peligrosa en un parque público y menos que no tenga ningún elemento que impida el acceso a ella", abunda Peláez.

En opinión de la portavoz de Vox, el Ayuntamiento "debería acotar esta torre o instar de inmediato a la empresa eléctrica a que la aísle debidamente". Peláez se ha preguntado "por el gran misterio de las políticas de barrios del gobierno local, que sólo deben conocer los concejales socialistas, porque los vecinos no han visto en cuatro años ningún tipo de mejora, antes el contrario, el deterioro ha sido vertiginoso".

"Es evidente que Espadas --el anterior alcalde-- abandonó los barrios de Sevilla y Muñoz ha seguido en la senda de la inacción y el desgobierno. El actual regidor, como su predecesor, han dedicado estos cuatro años a su promoción personal y han abandonado Sevilla y basta dar un paseo por sus calles para comprobarlo", concluye.

Peláez ha añadido que Sevilla Este, "un barrio cuya población es similar a la de cualquier gran capital de provincia, carece de unos servicios públicos de una mínima calidad". En este sentido, "a los consabidos problemas de limpieza y de inseguridad, nos encontramos falta de acerado, calzadas rotas, pasos de peatones que se deben adivinar porque hace tiempo perdieron la pintura, falta de iluminación en calles y plazas y un gravísimo problema de aparcamiento".