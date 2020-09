Vox celebra que el Congreso tumbe el "asalto a las arcas" municipales y acusa de "cómplice" a Espadas

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras rechazar el pleno del Congreso de los Diputados el decreto Ley emanado del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes acumulados por las entidades locales, Vox ha manifestado que con dicho pronunciamiento contrario de la Cámara baja a tal mecanismo de adhesión voluntaria por parte de las entidades locales, se ha evitado lo que "en la práctica" habría sido "un asalto en toda regla del Gobierno a las arcas de los ayuntamientos".

El citado mecanismo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, proponía que tales entidades cediesen sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo, tras lo cual se les realizaría "un ingreso no financiero" de al menos el 35% de la cuantía aportada como préstamo en cada caso, con un fondo máximo de 5.000 millones de euros para satisfacer las devoluciones iniciales a las entidades locales que participasen, pudiendo ya las mismas emplear ese dinero.

Este ingreso no financiero sería transferido entre 2020 y 2022 a las entidades locales participantes y, de otro lado, en diez años a contar desde 2022 les sería devuelta la cuantía completa, entre otros aspectos como un fondo estatal de 275 millones para compensar el déficit de los transportes colectivos municipales.

Una vez rechazado el decreto ley de esta medida en el Congreso, al votar en contra PP, Vox, ERC, JxCat, Compromís, BNG, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria, UPN, la CUP, Foro, Nueva Canarias, PRC y Más País,

la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, ha aplaudido que el Congreso "haya tumbado, en una jornada histórica, un decreto que suponía en la práctica un asalto en toda regla del Gobierno del PSOE a las arcas de los ayuntamientos, y uno de los más duros golpes contra el municipalismo que se recuerdan en democracia".

VOX NO COMPARTE LA TESIS DE ESPADAS

Y mientras el alcalde, el socialista Juan Espadas, avisa de que al no prosperar la medida el Consistorio no podrá movilizar unos 65 millones de euros de sus remanentes y otros aspectos ligados al truncado decreto, --pues el PSOE avisa que los remanentes están bloqueados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012--, Peláez le ha acusado de querer "maquillar su fracaso y engañar a los sevillanos". Así, le reclama que "deje de subestimar la inteligencia de los sevillanos, que ya no confían en él" porque estaba "dispuesto a poner a disposición de la agenda ideológica de Sánchez lo que tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio ha costado ahorrar".

"Afortunadamente, se ha impedido blanquear las cuentas del Estado con el dinero de todos los sevillanos, lo que de hecho era un chantaje inadmisible a los municipios, quitándoles los remanentes y devolviendo una parte que tendrían que haber gastado en lo que el Gobierno socialcomunista hubiese dicho", ha avisado respecto el citado mecanismo de adhesión voluntaria por parte de los municipios.

Además, ha pedido a Espadas que explique "cómo piensa sacar adelante todos esos proyectos que tenía pensados financiar" a través de los remanentes, pues "se ha quedado en lo de costumbre; propaganda, humo y fuegos de artificio".

LA PROPUESTA DE TOSCANO

De su lado, el portavoz municipal de Vox en Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha recordado que el alcalde nazareno, Francisco Toscano (PSOE), propuso que los depósitos bancarios de los ayuntamientos fuesen transferidos al Banco de España para dar liquidez a la Administración estatal ante la nueva crisis derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19, extremo manifestado públicamente por el primer edil nazareno. Por eso, le achaca "un fracaso sin paliativos".

"Toscano ha vuelto a poner sobre la mesa su sectarismo, porque para este alcalde los intereses del PSOE están muy por encima del conjunto de los nazarenos. Ha estado dispuesto a castigar a sus propios vecinos y todos aquellos que habían cumplido con los compromisos del mal llamado gasto responsable". "El Gobierno trata de utilizar como salvavidas a los municipios donde gobierna el PSOE para blanquear su penosa gestión económica", insiste.

Finalmente, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Juan Carlos Sánchez, ha manifestado que el Ejecutivo central "ha querido quitar los remanentes a los ayuntamientos" mediante el mencionado mecanismo de participación voluntaria, promoviendo "uno de los más duros golpes contra el municipalismo que se recuerdan en la democracia" y del que la alcaldesa alcalareña, María Isabel Jiménez (PSOE), "ha sido cómplice con su apoyo, anteponiendo los intereses de su partido al de los ciudadanos".

"Seguiremos trabajando en la necesidad de optimizar los recursos municipales, a diferencia de este Ayuntamiento despilfarrador, que no podrá hacer frente a los retos que se nos viene encima si no fija las prioridades de gasto municipal en los graves problemas de empleo, seguridad, respeto a la propiedad privada o el emprendimiento empresarial", ha concluido.

Así, los dirigentes de Vox han acusado a los alcaldes socialistas de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de una "complicidad manifiesta" con el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos con relación al mencionado decreto.