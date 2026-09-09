Vox convoca a los sevillanos a una reunión para abordar el rechazo a la mezquita del Polígono Sur

Rueda de prensa de Vox para detallar su hoja de ruta provincial en el inicio del curso político - VOX

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox, Javier Navarro, ha detallado este miércoles, 9 de septiembre, las líneas estratégicas que marcarán la agenda de la formación en la provincia durante el nuevo curso político. En este sentido, el dirigente ha manifestado que su partido afronta este periodo "plenamente preparado para gobernar, trabajando codo a codo con sus grupos municipales y coordinadores locales, con la vista puesta en los próximos comicios". Dentro de esa "hoja de ruta provincial" destaca la convocatoria a los sevillanos contra la mezquita proyectada en el Polígono Sur.

"Contamos con equipo, ideas, objetivos claros y un compromiso absoluto: situar al ciudadano en el centro de cada propuesta", afirma Navarro en una nota de prensa de su formación, al tiempo que ha destacado que el objetivo principal es transformar el modelo urbano, con especial atención en garantizar la seguridad, eliminar la burocracia, multiplicar los parques, asegurar la limpieza y mantener los barrios para que los servicios públicos funcionen con eficacia.

En relación con el citado proyecto de mezquita, Vox ha convocado una reunión con los vecinos para "escuchar de primera mano las inquietudes de los ciudadanos" y presentar e informar sobre la estrategia jurídica de la formación en torno a este tema.

Según ha detallado el presidente provincial, esta cita clave que tendrá lugar en el centro cívico Torre del Agua, el próximo 1 de octubre, fecha en la que la formación abordará directamente la situación y trasladará su postura firme en defensa de los barrios sevillanos.

APOYO A LA VIVIENDA Y AL ALQUILER PARA JÓVENES

En este nuevo curso político, Navarro ha remarcado que la vivienda será "la máxima prioridad". Para ello, la formación enlazará las políticas urbanísticas de desarrollo con un plan directo de apoyo a la juventud. Por un lado, Vox "replicará" el modelo de gestión impulsado por su concejala en Bormujos: "un referente donde se ha desatascado el PGOM y puesto en marcha la Oficina de la Vivienda, alcanzando casi 1.000 demandantes en tramitación y cinco promociones con 167 VPO".

Como ha explicado el líder provincial, "Bormujos impulsa 7,2 VPO por cada 1.000 habitantes frente a las 3,2 de la capital". Por otro lado, este compromiso con el acceso al hogar se complementa con el plan de retorno del talento juvenil. Así, Navarro ha recalcado que "Sevilla es para los sevillanos y todo sevillano que quiera vivir en su tierra debe poder hacerlo".

"Tras el éxito de la medida a nivel municipal, que facilita el regreso de los jóvenes que están fuera mediante una ayuda de 2.400 euros para el alquiler, el presidente provincial ha anunciado que trasladarán esta iniciativa al ámbito provincial", ha abundado al respecto.

Para ello, exigirán, a través de la Diputación de Sevilla, que esta ayuda para el alquiler se haga extensiva a todos los municipios de la provincia, "respaldando a nuestra juventud para garantizar que nuestros jóvenes puedan proyectar su futuro en su propia tierra, si así lo desean", ha concluido Navarro.