Vox critica al alcalde de Écija (Sevilla) por el nuevo presupuesto y anuncia una "enmienda a la totalidad"

Écija (SEVILLA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El edil de Vox en el Ayuntamiento de Écija, Íñigo Osuna, ha acusado de "prepotencia y talante totalitario" al Gobierno local del socialista David García Ostos, considerando que "vuelve a prescindir de la oposición en la elaboración del presupuesto para 2022", toda vez que el Ejecutivo local habría tratado las nuevas cuentas con el resto de fuerzas de oposición, --PP, FUE, Cs e IU--, manifestando que Vox no habría formulado enmiendas como tal al nuevo proyecto presupuestario.

Osuna ha acusado además al Gobierno que encabeza el socialista David García de que "el PSOE demuestra, una vez más, su absoluta incapacidad para cumplir siquiera con los plazos establecidos por ley para presentar el Presupuesto municipal, que llega a pleno casi seis meses tarde" de lo estipulado, considerando que se trata de un proyecto presupuestario "alejado de la necesidades reales de Écija".

A su entender, hay "partidas destinadas a seguir favoreciendo chiringuitos, duplicidades competenciales o de marcado carácter ideológico, que son totalmente prescindibles", toda vez que "no se incorpora el presupuesto del Consorcio de Abastecimiento de Aguas Plan Écija, que si bien no afecta al cumplimiento de estabilidad presupuestaria por no estar clasificada como Administración Pública, sí es obligatorio".

El edil de Vox ha criticado además diferentes partidas "dotadas con un euro, como las destinadas a actividades de prevención, el contrato de limpieza en el ambulatorio, el reconocimiento de deuda con la mancomunidad, la aportación a la televisión comarcal, la de vivienda, las destinadas a acciones de empleabilidad y talleres", extremo que a su entender "deja abierta la puerta a poder realizar las modificaciones presupuestarias que al Gobierno del PSOE le venga en gana, al tiempo que demuestra que no han hecho una previsión real del gasto y sólo les preocupa que les cuadren sus cuentas, para poder regar de dinero a sus chiringuitos y duplicidades".

Así, el portavoz municipal de Vox ha dicho que presentará "una enmienda a la totalidad", después de que según el Consistorio no formulase enmiendas a la propuesta presupuestaria.