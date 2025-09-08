Vox critica el "caos ferroviario" en Sevilla y la falta de conexión al aeropuerto: "Seguimos a la cola en inversiones"

La diputada de Vox en Congreso por Sevilla, Reyes Romero (d), conversa con la portavoz municipal de la formación, Cristina Peláez, y el portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja, en la estación de Santa Justa. - VOX

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha afirmado que usar el tren se ha convertido "en un ejercicio de alto riesgo" tanto en Sevilla como en el resto de España. "Lejos de solucionarse los problemas relacionados con el transporte público, van a peor: se nota el legado de Ábalos y Koldo; el ministro (de Transportes) Óscar Puente es su más fiel continuador".

Así lo ha expresado en una nota de prensa en la que recuerda que en la estación de Santa Justa "los sevillanos todavía estamos esperando la conexión ferroviaria con nuestro aeropuerto: una anomalía que refleja cómo nuestra provincia sigue a la cola en inversiones e infraestructuras".

"Puente ya no sabe qué excusas poner y prefiere dedicarse a tuitear, con insultos incluidos. Pero la realidad es que muchos usuarios sufren las consecuencias de los retrasos y otros continuos problemas de la red ferroviaria", ha añadido la diputada de Vox.

En opinión de Romero, muchas personas necesitan este servicio fundamental para sus estudios y sus trabajos y "el que se dice 'gobierno de la gente' lo que hace es burlarse de la población mientras se ha gastado el dinero público en prostitutas, drogas y sobornos", asevera la diputada sevillana.

"El mal estado en el que se encuentran las inmediaciones de la estación de Santa Justa es la enésima muestra de dejadez y pésima imagen para una ciudad y una provincia puntera en turismo a la que se le está coartando su potencial", ha criticado. "No vamos a parar hasta conseguir que la estación tenga conexión con el aeropuerto".