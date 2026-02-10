Vox critica a la Junta por "perjudicar" la ampliación del Colector Emisario Puerto tras acumular "un año de retraso"

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ana Ruiz, en su visita a las obras del Colector Emisario Puerto. - VOX

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ana Ruiz, ha acusado este lunes a la Junta de Andalucía de "perjudicar" las obras de mejora y ampliación del Colector Emisario Puerto al acumular "un año de retraso". Ruiz ha criticado que "la inacción del gobierno andaluz está afectando gravemente la remodelación del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales, que debe adaptarse a las condiciones exigidas por la declaración de Zonas Sensibles".

En este contexto, la diputada, que ha visitado la zona de las obras acompañada por la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, y el portavoz del Grupo Municipal Vox en Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha destacado que "la falta de actuación del gobierno de Juanma Moreno provocó el año pasado que se retrasara la finalización de las obras hasta mayo de 2026, debido a que aún no se ha licitado el tramo 3 ni se ha resuelto el contrato anterior, cuyo problema debía resolverse para poder licitar las nuevas actuaciones".

Al hilo de lo anterior, ha insistido en que "no se entiende la indolencia de la Junta para terminar de una vez por todas unas obras que llevan más de tres años ejecutándose y que se han convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos de Heliópolis, por las molestias propias de unas obras de estas características y los malos olores que deben soportar 24 horas al día, al margen de las inundaciones que estamos sufriendo este año y que se estarían evitando si las obras hubieran terminado en su momento".

La diputada ha anunciado "la puesta en marcha de varias iniciativas para forzar al Gobierno de Andalucía a atender sus compromisos y afrontar su responsabilidad, como la presentación de una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía e iniciativas en los Ayuntamientos de Sevilla y de Dos Hermanas, los municipios directamente afectados por la indolencia del gobierno de Juanma Moreno y la posición no del todo clara del PSOE, que se ha puesto de perfil en este asunto".

"No estamos hablando de dinero o de problemas financieros, de lo que estamos hablando es de dejadez pura y dura, de falta de voluntad política que el señor Moreno tendrá que explicar a los sevillanos, llamados, como el resto de andaluces, a las urnas dentro de pocos meses", ha señalado la diputada de Vox.

Ruiz ha lamentado que "la dejadez del gobierno andaluz va más allá de los distintos tramos del Colector Emisario Puerto y está afectando directamente a otras obras fundamentales", como la optimización de la red de saneamiento del área metropolitana de Sevilla en la llamada Cuenca Oeste de Tablada. La diputada ha señalado que esta obra "quedó paralizada mientras la Junta tramita una modificación de las condiciones de ocupación de unos terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria, es decir, por un problema de papeleo burocrático".

La parlamentaria de Vox ha abundado en el "lastre que supone la enorme maquinaria burocrática que es la Junta, más mastodóntica aún, más lenta y más desesperante que cuando gobernaban los socialistas". "Moreno debe entender que no puede convertir la Junta en un lastre para Sevilla y un quebradero de cabeza para sus vecinos", ha concluido Ruiz.