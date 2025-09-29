Vox defiende el sector de la aceituna de mesa de Sevilla frente a la "competencia desleal y la burocracia asfixiante"

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, junto al portavoz local de la formación en La Rinconada. - VOX

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, se ha reunido con el portavoz de su formación en La Rinconada, Amador Martínez, "para unir fuerzas en la defensa del sector del olivar: un sector especialmente castigado por la competencia desleal y la burocracia asfixiante, entre otros".

Romero ha expuesto que "mientras que Marruecos prepara una 'cosecha excepcional de aceite de oliva', esperando doblar la producción, nuestra aceituna de mesa y nuestra aceituna de molino sufre la competencia desleal, la burocracia asfixiante, los costes enormes y unos impuestos cada vez más elevados, lo cual también repercute en la escasez de beneficio para los que trabajan la tierra y nos dan de comer", critica en una nota de prensa.

La diputada sevillana incide en "cómo las exigencias de productos fitosanitarios impuestas desde Bruselas sólo se aplican a los agricultores españoles, pero no a los marroquíes. ¿Cómo es posible que desde la Unión Europea se perjudique a un país miembro, como es España, y se beneficie a terceros?".

Por su parte, el portavoz rinconero de la formación subraya que Vox "es el partido del campo y el olivar forma parte de nuestro paisaje, de nuestra cultura y de nuestra identidad".

Para concluir, Romero y Martínez coinciden en que "los agricultores no están solos. Desde nuestra base municipal hasta el Congreso de los Diputados y donde haga falta, vamos a defender los intereses de nuestro sector primario. Frente al ruinoso bipartidismo, hay alternativa y en VOX estamos dispuestos a liderarla".