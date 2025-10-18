Vox denuncia un intento de "boicot" por parte de la "extrema izquierda" en una carpa informativa en Sevilla

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Sevilla en el Congreso, Reyes Romero, junto al presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, han denunciado los incidentes ocurridos en la carpa informativa que el partido instaló en la Avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla. Según han señalado, "individuos de extrema izquierda intentaron boicotear el acto mediante improperios y mentiras".

Ante estos hechos, Vox ha expresado su agradecimiento, a través de una nota, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por "su eficacia y diligencia". Asimismo, ha reconocido el respaldo de los militantes del partido y de los vecinos que se acercaron a mostrar su apoyo "frente a los gritos de los totalitarios" durante el evento, celebrado en la tarde del pasado 16 de octubre.

De este modo, el partido ha aseverado que "la izquierda se cree dueña de las calles y nosotros no lo vamos a permitir". "Su odio, sus amenazas y sus insultos no van a amedrentar ni a nuestros afiliados y simpatizantes, ni tampoco a los vecinos en general que lo que quieren es paz y seguridad en sus barrios", ha apostillado.

En este contexto, Romero ha explicado que el partido coloca las carpas informativas para que vecinos se puedan informar de sus propuestas. "La izquierda intolerante piensa que los barrios son suyos y que los sevillanos no tenemos derecho a la libertad de expresión e información", ha reprochada, para subrayar que por dicha razón "no tienen otra cosa que hacer que increparnos y pretenden expulsarnos de la ciudad a base de insultos y disparates". "Eso no nos van a coaccionar. No les tenemos miedo", ha asegurado.

Por su parte, el presidente provincial ha dirigido unas palabras a los "demócratas de toda la vida", refiriéndose a "una izquierda que no conseguirá amedrentar a los vecinos que desean paz y seguridad en sus barrios". En este sentido, ha afirmado que "si alguien debe marcharse, son ellos", toda vez que ha asegurado que Vox continuará defendiendo su mensaje y sus convicciones con libertad en las calles de Sevilla, "informando a unos ciudadanos cada vez más cansados de las políticas de Sánchez".

Tanto Romero como Navarro han calificado de "energúmenos" a los responsables del boicot, señalando que "quienes se manifiestan mezclando símbolos comunistas, islamistas y multicolores son cómplices de la inseguridad y de muchos otros problemas que afectan a los trabajadores". "Saben que los obreros no los apoyan, y por eso están especialmente rabiosos", ha apostillado.

Por último, Vox ha afirmado con rotundidad que "no vamos a ceder ante socialistas y comunistas. No nos vamos a arrodillar ante los tiranos y sus aprendices". "En Sevilla y en toda España, cada vez más personas nos apoyan y vamos a seguir creciendo, y por supuesto, no vamos a dejar pasar ni una", ha subrayado, al tiempo que ha matizado que "con el imperio de la ley, no vamos a tolerar agresiones". "Hemos llegado para quedarnos y somos la alternativa que necesita y merece España. Que los progres se vayan acostumbrando", ha concluido.

