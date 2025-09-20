Vox destaca el "éxito del Viva 25" como "ejemplo para afrontar el nuevo curso político"

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, ha destacado la presencia "de patriotas sevillanos en el evento Viva 25, que contó con la presencia de notables líderes europeos y americanos, suponiendo una inyección de esperanza para muchos de nuestros vecinos que se desplazaron a Madrid, uniéndose a patriotas de toda España, para confirmar su adhesión a la alternativa sólida y fiable que representa Vox".

En un comunicado, ante el nuevo curso político, desde Vox se resalta que "estamos con las pilas cargadas, con ilusión, ganas y propuestas para construir el futuro."

"Los jóvenes ven amenazado su futuro porque desde las ruinosas políticas del bipartidismo, se impone una de las máximas de la Agenda 2030, el no tendrás nada y serás feliz, pero eso es una falacia", ha dicho.

Ha asegurado que "los españoles no vamos a permitir que se nos imponga una sustitución demográfica a base de inmigración ilegal y masiva." El presidente provincial de Vox también ha apelado a la "historia y la identidad de España como ejemplo de superación de las adversidades: "Aun en nuestras horas más bajas, siempre acabamos venciendo".