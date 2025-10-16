Vox "estudiará con detenimiento" el Presupuesto de Sevilla para 2026 y pide a Sanz que sean de "despilfarro cero"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i), y la portavoz municipal de Vox, Cristiana Peláez (d), tras el pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto de la ciudad. A 15 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este jueves que los presupuestos municipales para 2026 deben ser los del "despilfarro cero" y una "auténtica palanca" para la mejora de los servicios públicos de la ciudad.

Peláez ha mantenido un encuentro este jueves con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el que el regidor ha hecho entrega a la portavoz de Vox del borrador de las cuentas para el próximo año.

En una nota de prensa, Peláez ha asegurado que va a "estudiar con detenimiento" la propuesta y que "lo importante es que el presupuesto salga de la necesaria negociación con los grupos políticos municipales".

Peláez ha calificado las próximas cuentas municipales como "la palanca que solucione los problemas en servicios públicos como la limpieza, la seguridad y la movilidad". Junto a esto, ha remarcado que del presupuesto "debe desaparecer todo gasto superfluo, innecesario o ideológico".

El grupo municipal Vox apoyó el último presupuesto municipal tras un acuerdo con el gobierno de José Luis Sanz. El acuerdo recogía el estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte, un aumento de la plantilla de la Policía Local y la construcción de 500 viviendas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario. Además, se incluían los proyectos de Higuerón norte y Cross-pirotecnia. En ese documento estaba contemplado el Plan de enajenaciones de patrimonio municipal y la recuperación del Canal de la Expo.

El alcalde, José Luis Sanz, también ha entregado el borrador de las cuentas a los portavocez del grupo Podemos-IU y PSOE. El pleno está previsto para la semana que viene.