Vox exige un "mayor control" de la delincuencia "para garantizar la seguridad de los barrios" de Sevilla

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones autonómicas del 19 de junio, Javier Cortés, ha exigido este jueves un "mayor control" de la

delincuencia y de la "inmigración ilegal" para "garantizar" la seguridad de los barrios de Sevilla.

Cortés, que ha visitado el barrio de la Macarena junto a la portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, se ha reunido con comerciantes y vecinos de la zona, "quienes han denunciado los robos, agresiones, amenazas a los residentes y las reyertas, que están a la orden del día", según informa en un comunicado.

"Es la Sevilla que el Gobierno local del PSOE no quiere ver e incluso niega", ha criticado el candidato de Vox. "En la Plaza de Otelo pernoctan a diario decenas de indigentes, que hacen imposible la convivencia. No existe seguridad. Los derechos y libertades de los vecinos de la Macarena están supeditados a la ley de aquellos que utilizan la amenaza y la violencia, frente a un Ayuntamiento y un gobierno ausente", ha explicado Cortés, que ha subrayado que "la inseguridad en la Macarena no es un problema nuevo".

En este sentido, ha reprobado que los gobiernos municipales --del PP y del PSOE, en la actualidad-- "han sido incapaces de solucionar este grave problema, cuyo origen, y en eso coinciden muchos vecinos, es la inmigración ilegal". Como ha subrayado Cortés, "faltan recursos, pero lo que falta de verdad es voluntad política por parte de un PSOE que prefiere estar al lado del agresor antes que del agredido".

Por ello, en numerosos barrios de Sevilla, a diferencia de lo que sostiene

el resto de partidos, "no existe sensación de seguridad, sino inseguridad pura y dura", ha indicado Cortés. "La Macarena no puede ser un barrio sin

Ley y sólo Vox tiene la firme decisión de acabar con una situación que se prolonga en el tiempo".

El cabeza de lista de Vox por Sevilla ha lamentado que, durante las visitas, han encontrado comerciantes "más preocupados porque no les roben que por atender a sus clientes; padres que sienten pánico cuando llegan ciertas horas del día y sus hijos están en la calle y suciedad e insalubridad a partes iguales por todo el barrio", ha subrayado Cortés, quien ha aseverado que Sevilla tiene un déficit de 400 agentes de Policía.