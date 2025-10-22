Vox lleva al Pleno de Espartinas (Sevilla) la investigación de tres concejales socialistas: "Hay falta de transparencia"

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), Rafael García Ortiz, y la portavoz adjunta de Vox, Gloria Gamonoso. - VOX SEVILLA

ESPARTINAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), Rafael García Ortiz, ha llevado este miércoles al Pleno Extraordinario, convocado para esclarecer el proceso judicial que afecta a trece investigados, entre ellos "tres concejales del PSOE, dos exediles y varios funcionarios", la mencionada causa, una cita que ha criticado por la "falta de transparencia".

Cabe enmarcar que el pasado agosto el grupo registró una solicitud para la celebración de un Pleno para debatir sobre el estado de la corporación y "el impacto institucional de la imputación, habida cuenta de la gravedad de los hechos acaecidos en las últimas horas por la imputación, por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, sobre tres concejales del equipo de gobierno y hasta un total de trece imputados relacionados con contrataciones irregulares."

Según ha añadido la formación en una nota, la citada sesión ha sido solicitada además para exigir explicaciones sobre contratos públicos adjudicados "por valor de más de 400.000 euros" y bajo una investigación judicial por "presuntas irregularidades y fraccionamiento sistemático".

La portavoz adjunta de Vox, Gloria Gamonoso, ha aclarado que solicitaban detalles sobre "quién adjudicó los contratos, a qué empresas y bajo qué procedimientos".

En este sentido, Vox ha reclamado la publicación desglosada de "todos los contratos investigados", así como datos del "apartamiento temporal de los cargos implicados" y la formación de una "comisión de seguimiento" para garantizar "la transparencia y la auditoría interna en la contratación municipal".