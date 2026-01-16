Vox pedirá al Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) que las mociones aprobadas por el Pleno sean de cumplimiento obligatorio

Portavoz de Vox en Alcalá (Sevilla), Pedro Navarro - VOX

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este viernes que pedirá al Gobierno municipal la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que las propuestas y mociones aprobadas por el Pleno tengan carácter vinculante y sean de obligatorio cumplimiento por parte del equipo de Gobierno y los órganos administrativos competentes.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Vox, Pedro Navarro, en una nota de prensa emitida por el partido, quien ha señalado que la reforma "fortalecerá la autoridad institucional del Pleno, dotará de contenido real a su función deliberativa y de control, y asegurará que las decisiones adoptadas democráticamente por la Corporación sean efectivamente ejecutadas".

En este sentido, Navarro ha asegurado que, aunque el Pleno es "el órgano de máxima representación política de los ciudadanos" y tiene competencias de control, fiscalización y aprobación de propuestas, en la práctica muchas mociones aprobadas "carecen de eficacia vinculante", quedando su ejecución "al arbitrio del Gobierno municipal de turno". Según el portavoz de Vox, en numerosos casos estas mociones "son guardadas en un cajón a pesar de ser aprobadas por mayoría".

El grupo municipal asegura que esta situación "debilita el principio democrático de representatividad, vacía de contenido la función de control y fiscalización y genera un déficit de eficacia institucional contrario a los principios de legalidad, eficacia y buena administración reconocidos en la Constitución y en la legislación vigente".

En la moción que VOX llevará al Pleno se plantea que, en caso de imposibilidad total o parcial de ejecución de las mociones, el órgano competente deberá emitir un informe motivado dirigido al Pleno, en el que se deberán detallar las causas que impiden su cumplimiento y, en su caso, propondrá medidas alternativas para atender al espíritu del acuerdo. Asimismo, la información deberá ser presentada en la primera sesión inmediata siguiente.

Por último, Vox ha reclamado que el Equipo de Gobierno informe periódicamente al Pleno sobre el grado de cumplimiento de las propuestas aprobadas, y que dicha información se publique en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.