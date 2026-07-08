Gavira (Vox) intentará "paralizar" la mezquita del Polígono Sur de Sevilla: "Contra la islamización de nuestros barrios"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 8 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlam - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que analizarán todos los resortes posibles para intentar "paralizar" la mezquita prevista en el Polígono Sur de Sevilla porque estñan en contra de la "islamización" de los barrios y de esa "prioridad musulmana".

En rueda de prensa en el Parlamento, Gavira se ha pronunciado así sobre el hecho de que el centro cultural islámico de Sevilla, junto al Polígono Sur, tendrá una mezquita o sala de oración de 400m2 y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia puesto que aún no se ha celebrado la comisión de Urbanismo en la que iría este expediente.

"La mezquita del polígono sur tendrá centro médico de prioridad musulmana. Estoy esperando que todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto", ha manifestado Manuel Gavira.

Ha añadido que todos "esos defensores del Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que sepan que aquí tienen un centro para dar lengua árabe y cultura marroquí, que no hace falta hacerlo en los centros públicos educativos de toda Andalucía".

"Vamos a llevar todas las acciones judiciales, políticas y administrativas necesarias para que esto no pase, en esto", ha señalado el dirigente de Vox, para quien tanto las mezquitas como los "centros de menas" los proponen esos políticos que "no viven" cerca de ellos.

"Estamos en contra de la islamización de nuestros barrios y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para oponernos", ha sentencido Manuel Gavira, quien ha añadido que sus compañeros en el Ayuntamiento de Sevilla están "tramitando los primeros pasos para intentar oponernos a esa construcción de la mezquita".

"Yo lo que quiero es que todos ustedes hoy se vayan con este concepto, prioridad musulmana, y todos los que decían que Vox era racista por lo de la prioridad nacional, que lo digan de esto", ha trasladado Gavira a los medios de comunicación.

"Y los que quieren que sus hijos den lengua árabe y cultura marroquí, que se vayan a esta mezquita si se construye", ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, quien ha precisado que "no es la primera vez que se quiere construir una mezquita que luego no tiene los permisos y no tiene los recursos, porque siempre sale primero la noticia que la realidad".

Ha insistido en que el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ya ha puesto este asunto en manos de los servicios jurídicos y se analizará el proyecto al detalle.