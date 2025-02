Vox pide en Diputación "más medios" contra el narcotráfico y señala "preocupación" en pueblos del Guadalquivir (Sevilla)

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Sevilla, Rafael García, ha pedido en el Pleno Ordinario de este jueves "el incremento de las medidas contra el narcotráfico en el Guadalquivir y los medios tanto materiales como humanos, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Así, el Diputado ha señalado "la creciente preocupación de los municipios ribereños" ante las narcolanchas avistadas en las últimas semanas en La Cartuja o Coria del Río.

Una problemática que cabe recordar que se extiende a los municipios sevillanos a orillas del Guadalquivir, por donde acceden las narcolanchas o petaqueras desde su desembocadura en Cádiz. En este sentido, Vox ha presentado una moción en el Pleno que no ha salido adelante con los votos de Vox y PP a favor; y de PSOE y Con Andalucía, en contra.

García ha indicado que "se ha podido ver como las narcolanchas circulan sin control a su paso por el Guadalquivir y supone una vulnerabilidad grave para las Fuerzas y Seguridad del Estado". Así, ha pedido que "teniendo en cuenta el impacto de esta actividad en la provinica, se pongan en marchas medidas que refuercen la seguridad y la vigilancia en el Guadalquivir". A lo que el diputado ha detallado que se pide "instar al Gobierno de España a declarar como Zona de Especial Seguridad el río, a tomar medidas contundentes en la lucha contra el narcotráfico y dotar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los medios necesarios para poder realizar sus funciones con la máxima seguridad".

En esta línea, ha puesto sobre la mesa "instar al Gobierno de España a que se refuercen las medidas de control y vigilancia en el río Guadalquivir, incrementando su presencia, especialmente en las zonas de mayor tránsito, solicitando al Ministerio Interior la colaboración de la Guardia Civil y Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo patrullajes conjuntos en el río". Además de "la instalación de dispositivos de vigilancia adecuada, como cámaras en puntos clave del río, así como el uso de drones y otras tecnologías avanzada, reforzando una estrategia común de seguridad y control, y establecer campañas de sensibilización y educación a las comunidades cercanas al río para informar sobre los riesgos asociados al narcotráfico en la zona".

También ha incluido entre las peticiones del grupo "promover una mayor protección del ecosistema fluvial a través de medidas específicas que eviten la contaminación y el deterioro de la biodiversidad en el río como consecuencia del tráfico ilegal de embarcaciones".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha indicado que "todos apoyamos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se está de acuerdo en pedirle al Gobierno de España que ponga todos los medios a disposición de los agente". A lo que Fernández ha añadido que "de la moción se podrían aprobar las tres primeras propuestas, pero desde aquí se desconocen los medios que son necesarios, por lo que no se puede aprobar una moción que implica decisiones operativas de los mandos, que son los que tienen experiencia y conocimiento".

También, el diputado del PSOE, Francisco Toajas, ha destacado que "se habla de una realidad compleja, de la que este pleno no tiene todos los datos e informaciones y tampoco están en nuestra mano las soluciones", señalando que "hay que tener mucho cuidado con cómo se trata este tema ya que se puede contribuir en generar una imagen que no se corresponde con la realidad de los pueblos ripeños del Bajo Guadalquivir, porque se acaba asociando estos pueblos al narcotráfico y no es lo que les representa".

La diputada del PP, Mónica Zamora, ha hecho hincapié en que "la situación que se está viviendo en la actualidad es bastante preocupante, que pone en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Por ello, "hay que reclamar que se pongan medios para evitar que estas situaciones se den y se tiene que dotar de medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que son los que se juegan la vida ante estos criminales y bandas organizadas".

Zamora ha puntualizado que la Fiscalía Antidroga de Cádiz y Coordinadora Antidroga de Andalucía "alertan que a un aumento significativo de transporte de cocaína a través del Guadalquivir y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señala que el cauce del Guadalquivir desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla se ha convertido en una de las zonas más calientes de la droga en España hasta hace poco, porque era la ruta del hachís pero últimamente se han trasladado grandes cantidades de cocaína". Este auge del narcotráfico "tiene el origen en la decisión arbitraria del Ministro del Interior, Marlaska que desmanteló el dispositivo OCON-Sur de la Guardia Civil, una unidad de élite contra el narcotráfico del estrecho".

De otro lado, el diputado de Con Andalucía, José Antonio Mesa, ha defendido que "no basta con perseguir el delito, sino que hay que prevenirlo" y las medidas propuestas "no solucionan el problema del narcotráfico, ya que son exclusivamente medidas policiales". "Hacerle la guerra policial y judicial al narcotráfico es necesaria, pero no es suficiente, porque no va al fondo del problema, ni a la raíz en cuestión", ha añadido.

Finalmente, Mesa ha insistido en que "se pueden incautar toneladas de droga todos los años, detener a ciertos asientos de narcotraficantes, pero no son suficientes, ni es la raíz del problema, porque si no acometemos con soluciones reales en el ámbito de la pobreza, el desempleo o el fracaso escolar en las zonas de mayor incidencia del narcotráfico, va a ser muy difícil encontrar una solución duradera".