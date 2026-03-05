Vox pide al Gobierno y al Ayuntamiento de Sevilla que "se pongan de acuerdo para reforzar la Policía" en la Macarena

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, en una visita al Distrito Macarena - VOX SEVILLA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido al Gobierno Central y al Consistorio que "se pongan de acuerdo para reforzar la presencia policial permanente" en el Distrito Macarena de la ciudad.

"Era cuestión de tiempo que los vecinos se organizaran en patrullas ciudadanas para defenderse de los gorrillas, la mayoría de origen extranjero y en situación ilegal en España, que llevan años amenazando y hostigando a los vecinos, provocando peleas y conflictos y generando crispación", ha destacado Peláez en una visita al barrio.

En una nota remitida por el partido, la portavoz ha criticado la "ausencia de autoridad" por parte del subdelegado del Gobierno que "ha desertado del barrio de la Macarena" y el Ayuntamiento "a través de la Policía Local tampoco llega por falta de efectivos".

"El Cerezo se ha convertido en un barrio donde impera la ley del más fuerte. El gorrilla más violento y agresivo es el que impone sus normas, ante otros gorrillas y ante los vecinos, pero la gota ha desbordado el vaso de la paciencia y nos encontramos con una reacción vecinal que sabemos como ha empezado pero no sabemos como acabará", ha afirmado.

"Los vecinos son conscientes de que, si no se organizan, nadie vendrá a solucionar sus problemas. Han aprendido que sin acciones que llamen la atención los políticos mirarán hacia otro lado. Los vecinos de El Cerezo tienen tanto derecho a su seguridad como el resto de sevillanos", ha destacado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves la acción de la Policía Nacional en el Distrito Macarena. "Le garantizo que no hay ningún tipo de impunidad porque la más mínima llamada de cualquier ciudadano o con la presencia de la patrulla que van a estar y que está de manera reforzada, evidentemente sí que observe cualquier tipo de actitud o acción o amenaza, pues evidentemente va a actuar", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido que el Ayuntamiento "está muy preocupado con la situación de los vecinos del Cerezo". Asimismo, ha indicado que "los trabajadores del Distrito están en contacto permanente con los vecinos" y ha pedido un incremento de la presencia de la Policía Nacional.