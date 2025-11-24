Vox pide más inversión en parques empresariales, maternidad y eliminar partidas de igualdad en las cuentas de Sevilla

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i), y la portavoz municipal de Vox, Cristiana Peláez (d) tras un pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este lunes las enmiendas al proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2026. Entre las peticiones ha pedido mayores inversiones para los parques empresariales de la ciudad, así como los mercados de abastos y las políticas de ayuda a la maternidad. Asimismo, ha demandado eliminar las partidas destinadas a cooperación al desarrollo, así como las destinadas a igualdad de género y cambio climático.

En una nota remitida por la formación, la portavoz de Vox en el Consistorio, Cristina Peláez, ha indicado que "confía en la sensibilidad del gobierno de la ciudad" para "seguir profundizando en políticas de optimización de las inversiones y la eliminación del gasto superfluo e innecesario" en referencia al acuerdo alcanzado para aprobar las anteriores cuentas públicas.

En este sentido, Peláez ha pedido aumentar en tres millones de euros las partidas destinadas a los parques empresariales "al suponer un auténtico motor económico para Sevilla". También ha reclamado un aumento de 3,6 millones en el cheque-bebé y en la inversión para los comercios "afectados por las obras públicas de gran envergadura que se desarrollan en la ciudad", los mercados de abastos y las festividades de San Fernando y la Inmaculada. También han solicitado la creación de los Museos del Flamenco, de la Semana Santa y el de la Historia de Sevilla.

Por otro lado, el partido plantea la "eliminación o reducción" de partidas destinadas a cooperación al desarrollo, igualdad de género, sindicatos o la lucha contra el cambio climático. Peláez ha definido estas partidas como "gasto superfluo e innecesario". "Sólo sirve para alimentar una maquinaria política subvencionada generosamente por el resto de administraciones", ha afirmado.

Sobre las políticas de igualdad, Peláez ha indicado que han pedido eliminar todas las subvenciones "a excepción de las ayudas directas, gastos o subvenciones que irán directamente a manos de las mujeres que sí han sufrido violencia doméstica, no a las asociaciones o colectivos que viven precisamente de este fenómeno".

Asimismo, la portavoz de Vox ha enfatizado esta decisión para evitar "seguir untando con dinero público a organizaciones que trabajan contra los intereses de las familias y los trabajadores". En esta línea, ha señalado a organizaciones como Facua, a la que ha calificado como "organizaciones de la órbita de la extrema izquierda". También ha propuesto "eliminar toda la publicidad para los chiringuitos Lgtbi" y ha hecho referencia a los cuadernillos

Las enmiendas también contemplan la eliminación de todos los programas de promoción turística, como viajes, reuniones y propaganda. "A Sevilla no le hace falta más promoción turística porque se promociona sola, y no debemos permitir gastar dinero en algo que, francamente, la ciudad no necesita en estos momentos", ha concluido.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentó a mediados de octubre las "líneas básicas" de las cuentas de la ciudad para el próximo año en sendas reuniones con los grupos municipales. PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025.

Este pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.