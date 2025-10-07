VOX pide reactivar el programa de Educación Vial en Utrera (Sevilla) para "educar a los jóvenes en seguridad vial"

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de VOX en Utrera (Sevilla), Vanessa Crespillo, ha instado este martes a reactivar el programa de Educación Vial en el Centro de Educación Vial Andrés Campos del municipio, con la implicación directa de la Policía Local y los medios que ya existen y con el objetivo de "devolver a los más jóvenes una formación práctica, útil y necesaria en seguridad vial".

En una nota emitida por el partido, Crespillo ha lamentado la desaparición del programa y ha tildado de "preocupante" que, según ha asegurado, el Centro de Educación sigue en pie pero permanece cerrado y sin actividad.

"Utrera contó durante años con un programa ejemplar de educación vial escolar, desarrollado en el Centro de Educación Vial Andrés Campos, donde los niños aprendían de forma divertida y eficaz a convivir con seguridad en la vía pública", ha argumentado.

En este sentido, ha añadido que el programa unía teoría y práctica, así como fichas y juegos en el aula, recursos digitales, y sobre todo prácticas en un circuito donde los alumnos adoptaban roles de policías, peatones o señales, circulando en bicicletas, patinetes, triciclos y karts.

Por último, ha enmarcado que podría estar prestando un "servicio fundamental" en un momento en el que "proliferan los patinetes eléctricos y bicicletas entre menores, con el consiguiente riesgo de accidentes".