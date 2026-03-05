Vox pregunta en el Congreso por la "elevada siniestralidad" de la SE-30 en Sevilla

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero. - VOX

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas relativas a la "elevada siniestralidad" que sufre la SE-30, "una arteria de tráfico fundamental para la provincia".

"La SE-30 es uno de los principales focos de riesgo vial en Andalucía, al concentrar índices elevados de siniestralidad en tramos muy cortos de una autovía urbana sometida a alta intensidad de tráfico diario", señala la formación en un comunicado.

En particular, destaca el riesgo que existe para los motoristas en los segmentos comprendidos entre los kilómetros 8,2 y 9,1, "con cinco fallecidos y cinco heridos graves en menos de un kilómetros", y entre los kilómetros 0,0 y 2,0, "donde se registraron cuatro fallecidos y cinco heridos graves", expone Romero.

Así, desde Vox se pregunta "si el Gobierno se ha puesto a analizar las causas que explican la elevada siniestralidad de motocicletas, especialmente en algunos tramos. Es un problema que, lejos de solucionarse, se agrava".

"Sevilla no puede seguir a la cola en inversiones e infraestructuras. Los problemas en el transporte y la conexión en general lastran mucho nuestro enorme potencial; el potencial de una de las principales ciudades de España, puntal del turismo y el comercio, entre otros. Nuestra provincia puede y debe aspirar a mucho más y para eso está Vox", concluye Reyes Romero.