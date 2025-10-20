Vox preguntará en el Congreso por la situación del puente de La Trianilla de Utrera (Sevilla)

UTRERA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una serie de preguntas relativas al puente de La Trianilla, único acceso peatonal hacia el cementerio y otras zonas claves de Utrera (Sevilla).

En una nota de prensa del partido, Romero ha asegurado que están "escuchando atentamente" las reivindicaciones de los vecinos de la barriada de La Gordilla que piden "una solución urgente ante la falta de infraestructuras que perjudica a personas mayores y con movilidad reducida". En este sentido, Romero señala que "Utrera necesita infraestructuras acordes a su entidad".

La diputada ha indicado que el puente de La Trianilla sólo cuenta cuenta con escaleras y el paso peatonal está prohibido lo que "obliga a afrontar grandes dificultades en fechas señaladas" por ser el punto de acceso al cementerio municipal.

Desde Vox han señalado que los terrenos "son pertenecientes a Adif" por lo que el gobierno central tiene la "obligación de atender esta infreaestructura"."Hay que adaptar el puente para permitir un acceso digno y seguro para todos los residentes. No puede ser que muchos utreranos queden aislados" ha afirmado Reyes Romero.