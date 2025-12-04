Vox presenta 153 enmiendas para la provincia de Sevilla a los Presupuestos del Gobierno andaluz para 2026 - VOX

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y los diputados autonómicos, Javier Cortés y Ana Ruiz, han anunciado este jueves que han entregado al presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, las 153 enmiendas registradas para la provincia de Sevilla a los presupuestos de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía para 2026.

En una nota, Vox ha subrayado que las enmiendas se han llevado a cabo con concejales y coordinadores, al tiempo que ha apostillado que presentan un valor de, al menos, 238 millones de euros.

Del total, más de 160 millones de euros están dirigidos a infraestructuras y vivienda; casi 39 millones a Sanidad; cerca de 28 millones a Educación y Formación Profesional; 20 millones a Industria y Energía, especialmente para las Sevilla rural, y más de 17 millones a Cultura y Deporte.

Por su parte, Cortés ha enmarcado que Vox es el partido que más enmiendas ha presentado en Andalucía. Por último, el partido ha querido resaltar la "transparencia y sentido común" que han querido resaltar con las enmiendas y ha añadido que representan el trabajo técnico realizado por el partido, materializado en propuestas concretas.