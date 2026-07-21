Vox propone nombrar Hijo Adoptivo de Sevilla a Luis de la Fuente por su defensa de las tradiciones

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante una rueda de prensa en el Estadio José Zorrilla, a 13 de octubre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla propondrá el nombramiento de Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, como Hijo Adoptivo de la ciudad, en reconocimiento a la estrecha vinculación que mantiene con Sevilla desde hace casi cuatro décadas y al cariño y respeto que siempre ha mostrado por sus tradiciones, su historia y su identidad.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Luis de la Fuente no solo "dejó huella" en la ciudad durante su etapa como futbolista del Sevilla FC y posteriormente como entrenador de la cantera del club, sino que ha mantenido a lo largo de los años un vínculo permanente con Sevilla que trasciende lo deportivo.

Asimismo, su "conocida devoción" por el Santísimo Cristo de la Expiración "El Cachorro", y su profundo respeto por la Semana Santa sevillana reflejan un compromiso sincero con unas tradiciones que forman parte del alma de nuestra ciudad.

Por ello, la formación ha defendido que Sevilla "debe reconocer a quienes, sin haber nacido en ella, la han llevado siempre en el corazón" y han contribuido a "proyectar una imagen de orgullo por nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras tradiciones".

Para Vox, Luis de la Fuente representa valores como el esfuerzo, el sacrificio, el amor a España y el respeto a las tradiciones que han forjado nuestra identidad como nación. Del mismo modo, el reciente éxito deportivo de la Selección Española, bajo su dirección, constituye un "motivo adicional" para rendir homenaje a una figura que nunca ha ocultado el papel que Sevilla ha desempeñado en su vida personal y profesional, ni el consuelo y la fortaleza que encuentra en su fe y en su vinculación con una de las imágenes más veneradas de la ciudad.

De esta manera, el Grupo Municipal VOX ha remitido una carta, en la mañana de este martes, al alcalde de la ciudad José Luis Sanz, solicitándole que el Ayuntamiento de Sevilla otorgue a Luis de la Fuente el título de Hijo Adoptivo de la ciudad, un reconocimiento plenamente merecido para quien ha hecho de Sevilla una parte esencial de su vida.