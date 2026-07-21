El Ayuntamiento de Jaén ilumina su fachada con los colores de España para celebrar la conquista del Mundial

Fachada iluminada con los colores de España para celebrar la victoria de la selección española en el Mundial - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El edificio del Ayuntamiento de Jaén ha iluminado su fachada con los colores de la bandera de España como muestra de reconocimiento a la Selección Española de Fútbol tras la conquista de la Copa del Mundo y coincidiendo con el regreso del combinado nacional y el recibimiento ofrecido por miles de aficionados en una jornada de celebración que se extendió por todo el país.

Con este gesto simbólico, el Ayuntamiento ha querido sumarse al "sentimiento de alegría y orgullo compartido por millones de españoles tras un éxito deportivo que ya forma parte de la historia del deporte nacional".

Según informa el propio Ayuntamiento, la iluminación de la fachada ha representado también "el reconocimiento y la felicitación de la ciudad de Jaén a una generación de futbolistas que ha vuelto a situar a España en lo más alto del fútbol mundial".

El Ayuntamiento ha querido así compartir ese sentimiento iluminando su fachada con los colores nacionales, en sintonía con las iniciativas desarrolladas por otras instituciones españolas para conmemorar este hito histórico y mostrar el respaldo de la ciudadanía a los nuevos campeones del mundo.