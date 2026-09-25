Vox reivindica la modificación anunciada por la Junta para la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reivindicado la modificación anunciada por la Junta de Andalucía para la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla, que contempla ahora el soterramiento del trazado a su paso por Bellavista y hasta el Hospital Virgen de Valme, así como un cambio de recorrido en Los Bermejales por las avenidas de Reino Unido, Polonia e Irlanda.

García de Polavieja ha destacado que "esta rectificación llega después de que Vox haya defendido de forma insistente las demandas de los vecinos, tanto desde las instituciones como públicamente a través de los medios de comunicación", tal y como ha destacado la formación en una nota de prensa.

"Vox no se ha limitado a hacer declaraciones. Hemos llevado esta cuestión a las instituciones, hemos reclamado el soterramiento y hemos exigido que se modificara un proyecto que podía generar una nueva barrera urbana en Bellavista y Los Bermejales. Hoy la Junta anuncia precisamente un cambio en esa dirección", ha señalado.

La formación ha destacado que sus diputados en el Parlamento de Andalucía registraron una pregunta específica sobre las actuaciones previstas por la Consejería de Fomento ante las demandas vecinales para que la Línea 3 discurriera soterrada por Bellavista. Así, la iniciativa fue registrada en noviembre de 2025.

De esta manera, para García de Polavieja, "el tiempo ha demostrado que la reivindicación de Vox y de los vecinos tenía todo el sentido". "El PSOE llega tarde a una reivindicación que antes ni siquiera estaba incorporada al proyecto".

Además, el portavoz de Vox también ha criticado la posición mantenida inicialmente por el PSOE respecto al diseño de la Línea 3. "Resulta llamativo que quienes durante años han tenido responsabilidades de gobierno y dejaron planteamientos de Metro sin ejecutar pretendan ahora aparecer como los grandes defensores del soterramiento. El proyecto que se ha venido manejando no contemplaba inicialmente esta solución integral en Bellavista y ahora vemos cómo se modifica precisamente después de la presión institucional y vecinal", ha afirmado García de Polavieja.

El portavoz de Vox ha añadido que "no se puede pretender dar lecciones ahora sobre el Metro cuando durante los años de gobierno socialista Sevilla acumuló retrasos y proyectos de infraestructuras que quedaron pendientes". La propia Junta ha señalado en sede parlamentaria que el proyecto de la Línea 3 Sur desarrollado actualmente "es más ambicioso que el planteamiento socialista de 2011 y que aquel proyecto original se quedaba en Los Bermejales". "Lo que los sevillanos necesitan no son discursos ni fotografías. Necesitan infraestructuras. Y necesitan que quienes han tenido responsabilidades expliquen por qué durante tantos años no fueron capaces de ponerlas en marcha", ha añadido.

"Ahora queremos presupuesto, plazos y una fecha", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que el anuncio del nuevo trazado debe ir acompañado de compromisos concretos. "Celebramos que se haya rectificado el proyecto, pero un anuncio no es una obra. Ahora queremos conocer cuánto va a costar el soterramiento, cuándo se aprobará definitivamente el nuevo proyecto, cuándo comenzarán las obras y cuándo podrán los vecinos de Bellavista, Los Bermejales y el resto del Distrito Sur utilizar esta infraestructura", ha reclamado.

El portavoz de Vox ha insistido en que "los vecinos llevan demasiado tiempo escuchando promesas sobre el Metro de Sevilla". "Ya hemos conseguido que se escuche una reivindicación que Vox ha defendido desde el principio. Ahora vamos a exigir que esa rectificación quede reflejada en un proyecto, en un presupuesto y en un calendario. Porque los vecinos no quieren más anuncios: quieren Metro", ha concluido García de Polavieja.