Vox se reivindica como "el partido de los jóvenes" en Sevilla "y en toda España"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha reivindicado como "el partido de los jóvenes" tanto en Sevilla "como en toda España": "Tenemos claro que vamos a reconquistarlo todo". En este sentido, el pasado lunes ha tenido lugar en la sede de Vox Sevilla una reunión de jóvenes del partido organizada por la responsable de afiliación, Reyes García.

Dicha reunión ha contado con la participación del presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, así como con la diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, tal como señala la formación política en una nota de prensa.

Por su parte, Navarro ha agradecido a los jóvenes "el entusiasmo, el compromiso y la ilusión por el proyecto alternativo que significa Vox, la única alternativa posible", al tiempo que ha subrayado la voluntad de cambio por una sociedad mejor, "siendo que el tiempo que dedican los jóvenes no deja de ser una "inversión de futuro" y, "frente a los estereotipos que se pretenden imponer, los jóvenes son los que más se están formando frente al 'periodismo progre' que coarta la libertad".

Por otro lado, Romero ha expuesto los temas que se están tratando en el Congreso, haciendo especial hincapié en el "escándalo de las pulseras telemáticas, que no funcionan. Con este gobierno no funciona absolutamente nada". "El que se dice gobierno más feminista de la Historia se ríe de las mujeres; los jueces advirtieron de la falta de geolocalización de los agresores, así como el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".