Vox reprocha al alcalde de Olivares falta de alumbrado en un carril bici y él alega que no es competencia municipal

El coordinador local de Vox pide "soluciones" y el primer edil esgrime los "numerosos escritos" elevado a la Diputación y la Junta



OLIVARES (SEVILLA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Olivares (Sevilla), Francisco Campos, ha reclamado al Gobierno local del socialista Isidoro Ramos "soluciones" a la falta de alumbrado en el carril bici que conecta la localidad con Villanueva del Ariscal, alegando el primer edil que es un asunto ajeno a las competencias municipales y que ha presentado "numerosos escritos" al respecto a la Diputación y a la Junta para que tomen medidas.

Según Francisco Campos, este carril bici fue acometido en 2015 por la Diputación provincial con cargo a fondos europeos, pero "la concesión y mantenimiento de este carril bici por parte de la Diputación terminó en 2020". Actualmente, "son muchos los usuarios que pasan por este carril bici para hacer deporte o pasear", si bien esta vía padece una "falta absoluta de iluminación y de quitamiedos, que la convierte en un lugar peligroso".

"Este carril bici lleva funcionando siete años. El gobierno local socialista lo vendió como un gran logro de su campaña de 2015. Dijeron que tendría alumbrado pero a día de hoy no cuenta ni con iluminación", ha enfatizado, culpando "en todo caso" al PSOE porque gobierna tanto el Ayuntamiento como la Diputación y asegurando que el primer edil esquiva el asunto con "excusas".

El alcalde, de su lado, defiende que "la iluminación de dicho carril bici nunca ha sido competencia municipal", aseverando que ha presentado "numerosos escritos a la propia Diputación, que construyó el carril, y a la Junta cuando gobernaba el PSOE y ahora cuando gobierna el PP, para que se ilumine el citado carril y otras medidas de seguridad".

"En septiembre de 2019 ya planteé que se ejecutara la iluminación; posteriormente en diversos escritos he vuelto a insistir sin respuesta, y desde finales de octubre de 2022 he solicitado una nueva cita a la Delegación Territorial de Fomento para tratar muchos asuntos de Olivares, entre ellos el de la iluminación de este carril. A día de la fecha todavía no me han dado cita", asegura el alcalde.