Vox Sevilla agradece la "lucha incansable" contra los que "quieren acabar con nuestra civilización a machetazos"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha afirmado este jueves, tras un minuto de silencio guardado por su formación a las puertas del Ayuntamiento, que el sacristán de la iglesia de La Palma de Algeciras (Cádiz), Diego Valencia, "no falleció, sino que fue asesinado por ser católico". Peláez ha trasladado su pésame "a los familiares y allegados de la víctima, a la comunidad de la Iglesia de La Palma y a todo el pueblo algecireño".

"Deseamos una pronta recuperación a los heridos y agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y también a la Policía Local, su labor en estas últimas horas y su lucha incansable contra el terrorismo y contra quienes quieren acabar con nuestra civilización a machetazos", ha manifestado la portavoz en una nota de prensa.

Peláez ha sostenido que "por desgracia, este tipo de atrocidades no son novedad en España ni en Europa, pero no podemos, ni debemos, acostumbrarnos a convivir con ellos". "Aparentemente, el autor del atentado es un inmigrante ilegal pendiente de ser deportado. No podemos olvidar que unos les han abierto las puertas y otros les han financiado y favorecido su llegada. Como consecuencia, hay barrios en España más parecidos a zonas donde no rige la ley nacional y el islamismo campa a sus anchas".

La portavoz municipal de VOX ha advertido de que "no podemos seguir con los ojos cerrados. Muchos partidos europeos, incluso socialistas, han entendido el error del multiculturalismo, pero no sabemos cuántas veces más tenemos que sufrir sus consecuencias para que se ponga freno a esta irresponsabilidad".

Desde VOX, ha abundado, "llevamos años advirtiendo de que el islamismo es incompatible con occidente, y que la progresiva islamización de muchas regiones de España tiene graves consecuencias, que lamentablemente pagan los españoles honrados y humildes, en este caso especialmente los católicos".

Cristina Peláez ha subrayado que "es un día para que el pueblo español esté unido para llorar la muerte de Diego Valencia y unidos frente a los enemigos de nuestra civilización. Esta unidad pasa por señalar juntos a los responsables de que islamistas y terroristas puedan campar a sus anchas por España, formarse y radicalizarse. El islamismo y sus consecuencias no han aparecido en España por generación espontánea".