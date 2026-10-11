Vox Sevilla alerta de las "profundas diferencias económicas" en los barrios de la capital y pide "medidas concretas"

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Sevilla ha alertado de las "profundas diferencias económicas" que existen entre los barrios de la capital hispalense y ha reclamado al Ayuntamiento medidas concretas para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de las zonas más desfavorecidas. Las diferencias de renta "reflejan una realidad que afecta a numerosas familias sevillanas, que encuentran dificultades para llegar a fin de mes y acceder a oportunidades laborales y de vivienda", motivo por el que para Vox, barrios como Torreblanca "necesitan una respuesta decidida de las administraciones que permita combatir la exclusión social y ofrecer un futuro mejor a sus residentes".

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha defendido que la reducción de estas desigualdades "debe convertirse en una prioridad política", con actuaciones centradas en la creación de empleo, la formación, el apoyo a las familias y la mejora de los servicios públicos, según ha precisado la formación en una nota. "No podemos aceptar que el código postal determine las oportunidades de nuestros vecinos. Los sevillanos que viven en los barrios más humildes merecen soluciones reales a sus problemas y una gestión municipal que atienda sus necesidades", ha señalado García de Polavieja.

Asimismo, Vox ha advertido de su preocupación por los problemas de convivencia que, según la formación, pueden agravarse "cuando concurren situaciones de exclusión social, falta de integración y ausencia de control efectivo de los flujos migratorios". La formación ha reclamado al Gobierno central "el cumplimiento de la legislación vigente en materia de extranjería y una actuación firme frente a la inmigración ilegal".

Al hilo, la formación ha sostenido que las políticas migratorias "deben desarrollarse con reglas claras, control de las fronteras y cumplimiento de la ley, al tiempo que las administraciones locales deben atender los problemas concretos que planteen los vecinos en materia de convivencia, seguridad y acceso a los servicios públicos".

"Los barrios más desfavorecidos no pueden quedar abandonados a su suerte. Hay que combatir la pobreza, mejorar las oportunidades de empleo y garantizar que se cumplan las normas. La convivencia exige derechos, obligaciones y respeto a la ley por parte de todos", ha añadido el portavoz municipal.

En suma, Vox ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que impulse medidas evaluables para reducir las desigualdades entre barrios, refuerce la atención a las familias vulnerables y actúe ante los problemas de convivencia que puedan producirse, "sin dejar de exigir al Gobierno central una política migratoria basada en el control y el cumplimiento de la legislación". Por ello, la formación ha defendido que todos los vecinos "deben poder vivir con dignidad, seguridad y oportunidades", y han reclamado que las administraciones actúen "con responsabilidad" ante la pobreza y los problemas de convivencia de la ciudad.