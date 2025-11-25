Vox Sevilla asegura que la situación de la Policía requiere "responsabilidad" ante un "problema de difícil solución"

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, reunida con representantes de sindicatos policiales. - VOX SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha señalado este martes la necesidad de "abrir un debate público sobre la proliferación de eventos en la ciudad" ante la situación de la Policía Local. Ha calificado de "problema con difícil solución" y ha hecho una llamada a la "responsabilidad".

Las declaraciones de Peláez llegan en la previa del Pleno extraordinario previsto este miércoles para abordar el plan de navidad y el reconocimiento y abono de las horas extras pendientes de los agentes.

Ante este escenario, ha indicado que ha mantenido encuentros con representantes del Gobierno local y sindicatos en las que ha concluido que "no hay plantilla ni presupuesto que aguante el notable incremento de eventos que se producen en la ciudad".

"Estamos ante un enorme problema de difícil solución. De un lado, el pago de las productividades y horas extras de la Policía, de otro la enorme cantidad de dinero que se ha de librar para este concepto, más de cinco millones de euros sin cobertura jurídica, y por último una plantilla insuficiente para cubrir la multitud de eventos que se celebran todos los años en Sevilla, y creciendo", ha afirmado Peláez.

Por ello, ha pedido "abrir con urgencia" un debate para saber si Sevilla " debe seguir siendo una ciudad de eventos ", incluso ha planteado la posibilidad de "cobrar tasas" por la seguridad. "Tenemos propuestas, pero somos conscientes que ninguna acción supondrá una solución inmediata que permita poner más policías en las calles y afrontar con garantías suficientes el Plan de Navidad", ha concluido.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado este martes a la "responsabilidad", tanto de los grupos políticos como de los sindicatos, para sacar adelante este miércoles en Pleno el plan navidad de la Policía Local. Ha asegurado que el Consistorio "no tiene un problema de endeudamiento" y no ha descartado "imponer por decreto" el plan si no se llega a un acuerdo.

Los sindicatos mostraron su desacuerdo a los dos planes presentados por el Consistorio en dos reuniones conjuntas. CSIF ha asegurado que "emprenderá acciones judiciales" contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el plan de navidad.