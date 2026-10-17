Vox Sevilla asegura que "está vigilante" ante "el riego de fraude" en las elecciones

Archivo - El presidente de Vox Sevilla, Javier Navarro. - VOX SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Sevilla, Javier Navarro, ha señalado este sábado el "intento de pucherazo por parte del Gobierno mafioso de Sánchez" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En este sentido, ha asegurado que el partido "están vigilante".

Navarro ha puesto en valor el mapa preparado por Vox , donde se muestra "el riesgo del intento de fraude para el 29-N". "Sólo en Sevilla, donde elegimos 12 diputados y cuatro senadores, desde que el Gobierno aprobó la ley de nietos, el censo de votantes en el exterior creció en casi 5.500 personas", ha destacado.

En esta línea. ha advertido de que "el resultado de este pucherazo podía ser la continuidad de Sánchez en el Gobierno". Es decir "del aumento de los precios de la vivienda; de la precariedad laboral; de la corrupción socialista; de las infraestructuras tercermundistas; de la inseguridad; de la invasión; de los apagones y de la nula gestión ante los desastres, como por ejemplo, en la Dana".

"Hay que echar a Sánchez y a todas las políticas socialistas. Desde VOX, vamos a reconstruir todo lo que Sánchez ha construido", ha concluido Navarro.