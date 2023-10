Vox Sevilla avisa del "inminente cierre" de los catering sociales si el Ayuntamiento no transfiere las ayudas asignadas

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha apremiado al alcalde, el popular José Luis Sanz, a "pagar la deuda que mantiene" el Consistorio con los catering sociales, beneficiarios de ayudas municipales, y le ha advertido de su "inminente cierre en el caso de no cumplir con la obligación asumida por el Ayuntamiento" a la hora de adjudicar sus subvenciones a tales entidades.

Peláez, que se ha reunido con el representante del catering social de la Asociación Hermanamiento, en representación de las cuatro empresas de servicios al frente de los comedores sociales en zonas desfavorecidas, ha manifestado que "las empresas que atienden a diario a las personas más necesitadas trasladan su desesperación, dado que, a pesar de haber justificado todas las subvenciones recibidas, el Ayuntamiento les debe dinero, del orden de 82.000 euros y así, es imposible continuar".

"Los catering sociales están en una situación límite. Si no reciben las cantidades adeudadas en breve , se verán obligados a dejar de prestar en servicio a partir del 1 de enero de 2024, con el consiguiente perjuicio a las personas que atienden, así como a los trabajadores de estas empresas. No es de recibo la justificación del gobierno municipal que apunta a una saturación de trabajo de los trabajadores que revisan los expedientes para justificar el retraso en el pago".

Peláez ha advertido de la "especial situación del comedor de Torreblanca y el del Polígono Sur, ya sin recursos", al tiempo que ha recordado que Vox presentó una propuesta al pleno aprobada por unanimidad, para que se incrementasen las partidas destinadas a comedores y catering sociales, así como los recursos dedicados a la revisión de las justificación de subvenciones.

"La realidad es que esta propuesta no ha sido puesta en marcha por el gobierno de la ciudad, ni se han incrementado las partidas, y a la vista de los resultados, tampoco se han destinado más recursos a la revisión de la justificación de la subvenciones. Parece evidente que este asunto no es prioritario para el Ayuntamiento, que no reflejó este acuerdo en los presupuestos de 2023", señala.

Cristina Peláez ha pedido así al alcalde de la ciudad "que se cumpla la propuesta de Vox aprobada por unanimidad de todos los grupos; que se modifique la partida presupuestaria en este nuevo año 2024, se abonen los atrasos no modificados en el año 2023, y se actualice al IPC, dado que actualmente la cobertura que hace el Ayuntamiento de los almuerzos son de 0,85 euros la comida, coste absolutamente alejado de la realidad".