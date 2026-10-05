Vox Sevilla defiende que los problemas reales estén en el centro del debate nacional de cara a las generales

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Consistorio de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja (2d), junto al consejal de la formación, Fernando Rodríguez (2i) y el presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro (1d), en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha valorado que la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre, permitirá "que los problemas reales de los vecinos estén en el centro del debate nacional".

Según ha afirmado la formación en un comunicado, desde Sevilla van a afrontar esta convocatoria "con responsabilidad", trasladando a los ciudadanos sus propuestas y poniendo sobre la mesa los problemas que "también afectan directamente a nuestra ciudad" como la inseguridad, la inmigración ilegal, el acceso a la vivienda, la presión fiscal y el deterioro de los servicios públicos. "No podemos resignarnos a que nuestra ciudad siga perdiendo oportunidades mientras las prioridades de los gobiernos se alejan de las necesidades de los ciudadanos", ha asegurado.

En este sentido, García de Polavieja ha apuntado que el 29 de noviembre "serán los españoles quienes tengan la palabra". "Desde Vox Sevilla vamos a trabajar para que cada ciudadano conozca nuestras propuestas y pueda decidir libremente el futuro que quiere para España y para Sevilla", ha concluido.