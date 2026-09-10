Vox Sevilla destaca su papel en el cierre del Centro de Alta Tolerancia de Macarena: "Da respuesta a la demanda vecinal"

García de Polavieja, en el centro, junto a otros dirigentes de la formación, en las inmediaciones del Centro de Alta Tolerancia - VOX

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Alta Tolerancia de la Macarena ya ha cerrado sus puertas, "culminando así uno de los compromisos incluidos en los acuerdos alcanzados entre Vox y el Gobierno municipal (PP)". En este sentido, desde la formación se ha valorado este hecho como un "paso adelante en la desconcentración de los recursos asistenciales" y en la mejora de la convivencia en el entorno del barrio, "una reivindicación que los vecinos vienen trasladando desde hace años".

En una nota de prensa, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado que el cierre responde a una demanda vecinal y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la redistribución de los recursos sociales por el conjunto de la ciudad. "Los vecinos de la Macarena han reclamado soluciones ante la inseguridad y la falta de limpieza. El cierre da respuesta a esa demanda vecinal".

García de Polavieja ha reivindicado "el papel de Vox" en la consecución de esta medida y ha recordado que la desconcentración de los servicios sociales de la Macarena forma parte de los compromisos que su formación ha venido defendiendo tanto en el Pleno como en sus acuerdos con el Gobierno municipal.

"El cierre del centro supone el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos" y reclama ahora que el Ayuntamiento mantenga una política de "distribución equilibrada de los recursos asistenciales", evitando que determinados barrios soporten una "concentración desproporcionada" de este tipo de servicios.

La formación recuerda al respecto que en mayo de 2025 ya había trasladado a los vecinos de la Macarena que el cierre del Centro de Alta Tolerancia estaba contemplado en los ciados acuerdos suscritos y que se estaba trabajando para hacerlo efectivo.

García de Polavieja ha subrayado que el cierre "no debe entenderse como el final de la atención a las personas sin hogar, sino como una oportunidad para avanzar hacia un modelo de atención mejor distribuido y compatible con la convivencia vecinal".