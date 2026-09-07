Vox Sevilla exige "el cumplimiento de los compromisos asumidos" ante problemas "que necesitan soluciones concretas"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado este lunes, 7 de septiembre, con motivo del inicio del nuevo curso político, que el grupo municipal afronta esta nueva etapa con la prioridad de que "Sevilla tiene por delante problemas concretos que necesitan soluciones concretas".

Según ha concretado la formación en una nota, García de Polavieja ha anunciado que Vox centrará su labor municipal durante este curso en "vivienda, seguridad, limpieza y mantenimiento y movilidad", además de reforzar su función de control sobre el Gobierno municipal y exigir "transparencia, información y el cumplimiento de los compromisos asumidos".

"El objetivo de Vox va a ser evaluar los resultados de las políticas municipales, comprobar que los recursos públicos se destinan correctamente y reclamar explicaciones cuando entendamos que los compromisos no se están cumpliendo", ha afirmado.

En esta línea, el portavoz de Vox ha situado el acceso a la vivienda entre las principales dificultades que afrontan actualmente "numerosas familias y jóvenes sevillanos". A su juicio, el Ayuntamiento debe utilizar de manera efectiva todas las herramientas de las que dispone, entre ellas "el suelo disponible, la planificación urbanística, la agilización de licencias y la colaboración con el sector privado".

"No basta con anunciar planes. Queremos saber cuántas viviendas se ponen realmente a disposición de los sevillanos, en qué plazos y con qué coste para las arcas municipales", ha señalado. Al hilo, Vox ha anunciado que reclamarán durante este curso cifras concretas, calendarios y resultados verificables en materia de vivienda.

Por otro lado, García de Polavieja ha defendido que la seguridad debe formar parte de las prioridades de cualquier Administración y ha reclamado que el Ayuntamiento garantice una Policía Local "suficientemente dimensionada, con medios adecuados y capacidad para prestar servicio en todos los barrios". "Queremos conocer las plazas existentes, las vacantes, las incorporaciones previstas y, sobre todo, cuál es la distribución efectiva de los agentes y la capacidad real de respuesta", ha explicado. "La seguridad no puede limitarse a declaraciones. Tiene que poder medirse en medios, efectivos y capacidad de respuesta", ha añadido.

El portavoz de VOX ha puesto también el foco en la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, especialmente ante el incremento de los recursos destinados a estas áreas. "Sabemos que el presupuesto de 2026 contempla una importante dotación para Lipasam. La cuestión es sencilla: ¿se está traduciendo ese esfuerzo presupuestario en una mejora suficiente y homogénea de las calles de Sevilla?", ha planteado.

A este respecto, Vox reclamará información sobre frecuencias de limpieza, número de incidencias, tiempos de respuesta y mantenimiento de los espacios públicos, con el objetivo "de disponer de indicadores objetivos que permitan evaluar la gestión". "Porque el ciudadano no evalúa un presupuesto sobre el papel. Evalúa el estado de su calle", ha subrayado.

En materia de movilidad, Vox exigirá una política que tenga en cuenta al conjunto de los sevillanos, en concreto, peatones, residentes, trabajadores, usuarios del transporte público, motociclistas, ciclistas y conductores. García de Polavieja ha defendido que las decisiones municipales deben contar con una evaluación real de sus consecuencias y ha advertido de que la movilidad "no puede convertirse en una sucesión de restricciones sin alternativas suficientes". "La movilidad debe facilitar la vida de los sevillanos y favorecer también la actividad económica", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz municipal de Vox se ha referido a la decisión adoptada en julio en relación con el proyecto de la mezquita del Polígono Sur. Vox manifestó su oposición al proyecto y planteó objeciones sobre su tramitación. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo concedió la licencia tras contar con informes técnicos y jurídicos favorables.

En relación, García de Polavieja ha señalado que la posición de VOX y las actuaciones que correspondan "deben explicarse desde el ámbito municipal y utilizando los procedimientos administrativos y jurídicos disponibles". "Precisamente por la sensibilidad del asunto, creemos que debe existir la máxima transparencia sobre el expediente, los informes que sustentan la licencia y las actuaciones posteriores", ha indicado.

Por otra parte, García de Polavieja ha incluido entre las prioridades del nuevo curso político la situación derivada de la "inmigración ilegal y sus efectos sobre determinados espacios de la ciudad". "Sevilla no puede ser una ciudad sin ley. Nuestra obligación es asegurar la convivencia y no podemos normalizar la ocupación de espacios públicos ni situaciones que generen inseguridad o molestias a vecinos y comerciantes", ha manifestado.

El portavoz de Vox ha señalado especialmente la situación existente en La Plata, El Cerezo y todo el entorno de Plaza de Armas, donde, según ha afirmado, "existen problemas que requieren una respuesta por parte de las administraciones competentes".

"Desde el Ayuntamiento vamos a actuar y presentar nuevas iniciativas dentro de nuestras competencias para reforzar la vigilancia y la coordinación con la Policía Nacional y con las administraciones responsables, con el objetivo de garantizar el uso normal de Plaza de Armas y de todo su entorno, afectado, como muchos barrios, por el efecto llamada de las políticas del Gobierno de Sánchez", ha anunciado.

Así, Vox reclamará al Gobierno de España "una respuesta seria y coordinada ante la presión migratoria". En este sentido, el grupo municipal propondrá que el Ayuntamiento ponga en marcha una iniciativa específica de seguimiento y coordinación sobre la situación de Plaza de Armas, orientada a "recuperar la normalidad, proteger a los vecinos y garantizar la convivencia".

García de Polavieja ha reivindicado el papel de Vox como grupo municipal de oposición y ha asegurado que su formación mantendrá una posición basada en el interés de Sevilla, exigiendo el "cumplimiento íntegro" de los pactos suscritos con el Gobierno de Sanz.

"Apoyaremos aquellas medidas que consideremos positivas para Sevilla y nos opondremos a aquellas que entendamos perjudiciales. Nuestro criterio debe ser siempre el interés de los sevillanos y el cumplimiento de los compromisos que hayan sido asumidos", ha señalado. "El Gobierno municipal tendrá que explicar sus decisiones y nosotros ejerceremos nuestra función de control", ha añadido.

"Sevilla necesita menos propaganda y más evaluación de resultados" Como conclusión, el portavoz de Vox ha defendido que el nuevo curso político debe servir para "pasar de los anuncios a los resultados". "Vamos a plantear preguntas concretas, solicitar información y fiscalizar la ejecución de las políticas municipales. Queremos saber qué se hace, cuánto cuesta, en qué plazo se ejecuta y cuáles son sus resultados", ha afirmado. "Sevilla necesita menos propaganda y más evaluación de resultados. Y esa será nuestra tarea durante este nuevo curso político", ha concluido García de Polavieja.