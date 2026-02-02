Vox Sevilla pide al Ayuntamiento que "aclare si está cobrando" las tasas por servicios de Policía Local

La portavoz de Voz en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, con un agente la Policía Local. - VOX SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido este lunes al gobierno municipal que "aclare si se está procediendo al cobro de las tasas por servicios de Policía Local".

Una petición que llega "después de que un sindicato policial haya denunciado que no se está procediendo a su cobro por decisión política", según ha remitido el partido en un comunicado.

Al respecto, Peláez ha manifestado que "sería muy grave que no se esté procediendo al cobro de la tasa porque se estaría incumpliendo la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de competencia municipal, que especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, vehículos que circulan en régimen de transporte especial y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios especiales".

"La denuncia del Sindicato de la Policía Local de Sevilla es lo suficientemente grave para que el alcalde o el delegado del área responda si se están cobrando o no las tasas por los eventos privados, por los macroeventos o por las actividades con ánimo de lucro, porque de no ser así lo estarían pagando todos los sevillanos a través de sus impuestos", ha afirmado Peláez.

La portavoz municipal de VOX ha abundado en que "el Ayuntamiento no se puede permitir bajo ningún concepto no cobrar las tasas porque no tendría ningún sentido toda vez que las productividades de la Policía Local está siendo, precisamente, el gran problema de gestión de este gobierno, por lo que no cobrar unas tasas previstas en las ordenanzas municipales constituiría algo más que un error político".

Asimismo, ha señalado que el partido ya anunció que "no iba a levantar, con su voto, un reparo suspensivo relacionado con las productividades", una promesa que Peláez ha indicado que "va a cumplir": "Tendrá que reordenarlo todo y cobrar lo que corresponda si es que en algún momento quiere poner orden en un servicio público municipal tan relevante como la Policía Local", ha concluido.