Vox Sevilla pide contemplar el trazado subterráneo de la Línea 3 del Metro a su paso por Bellavista y Los Bermejales

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez Izquierdo. - VOX

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha informado este miércoles de que ha registrado alegaciones al estudio informativo del Tramo Sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla y ha pedido que discurra por el subsuelo a su paso por los barrios de Bellavista y Los Bermejales.

En una nota, el partido ha incidido en que su objetivo es que se contemple, por ambos barrios, un trazado subterráneo en su totalidad, eliminando los tramos en superficie.

Asimismo, ha solicitado que se adopte una solución constructiva bajo túnel, que permita la ejecución material de la infraestructura de la forma "más adecuada y respetuosa posible con el entorno urbano", minimizando las afecciones "a la ciudad existente y a los vecinos", tanto antes como durante y después de la ejecución de las obras.

Asimismo, el grupo municipal ha planteado que se realice un nuevo estudio de impacto urbano, ambiental y social, acorde con la nueva propuesta de trazado subterráneo. Dicho estudio debe, a su juicio, "valorar adecuadamente las consecuencias del trazado superficial, especialmente en lo referente a los efectos sobre el entorno residencial, el ruido, la movilidad y la seguridad".

"El informe deberá concluir que el trazado deberá ir soterrado por estos barrios para evitar los efectos nocivos que el trazado en superficie ocasiona a los vecinos y al espacio urbano", ha apostillado.

Por último, Vox ha especificado que pretende de igual forma con las mencionadas alegaciones "que se garantice la participación vecinal efectiva en la revisión del proyecto, conforme a los principios de transparencia y equidad territorial, asegurando que las voces de los ciudadanos y las asociaciones vecinales de Los Bermejales y Bellavista sean escuchadas y tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones".