Vox Sevilla pone a Bami como ejemplo de barrio en el que "no se ha hecho absolutamente nada" en años

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha señalado este lunes a Bami como "el ejemplo de barrio donde el PSOE no ha hecho absolutamente nada" durante el presente mandato. Peláez, que ha visitado la zona junto al portavoz adjunto Gonzalo García de Polavieja y coordinadores del distrito, se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Vecinos Bami Unido, Ana Ojeda.

"Los problemas de Bami se han estancado en el tiempo y sus vecinos afirman que están cansados de no ser escuchados, una constante que se produce en todos los barrios. Por algún motivo que desconocemos, el Gobierno socialista de Sevilla ha decidido no escuchar las reivindicaciones vecinales, probablemente porque no sabe que decirles y porque no tiene nada que ofrecer", ha manifestado Peláez y recogido su formación política en una nota de prensa.

La portavoz de Vox ha apostillado que "cuando durante cuatro años no se gestionan los problemas, al final, se acumulan y estallan en la cara. Es lo que le está pasando a Antonio Muñoz, que ahora tiene sobre la mesa un cúmulo de cuestiones por resolver tan grande que se le ha hecho bola y es incapaz de digerirlos. El problema tiene nombre y apellidos, el Partido Socialista, cuyos dos alcaldes, han dedicado todo el tiempo a su promoción personal mientras los concejales delegados se han dedicado a las intrigas palaciegas".

"Los vecinos de Bami se preguntan a dónde van a parar sus impuestos, porque mientras pagan no se ven correspondidos con servicios públicos de calidad. Comprueban que las calles están impracticables, entre suciedad, falta de aparcamientos, gorrillas e inseguridad. No quieren más promesas, porque están cansados de ellas. Aquí en Bami, la gestión municipal ha fallado estrepitosamente y de eso debe ser consciente el equipo municipal de Gobierno".