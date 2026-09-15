Vox Sevilla pone deberes a Sanz con un plazo de una semana: del soterramiento de la Ronda Norte al transporte fluvial

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha exigido al Gobierno municipal de José Luis Sanz que elabore, en el plazo de una semana, un calendario concreto que permita comprobar el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Gobierno municipal se ha comprometido a remitir un documento con fechas concretas para la ejecución de los acuerdos pendientes, entre los que figuran el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de Transporte Fluvial, la reforma de la Zona de Bajas Emisiones, la mejora del asfaltado y acerado, el desarrollo de la Oficina Antiocupación, el nuevo límite de Viviendas de Uso Turístico, la lucha contra la venta ambulante ilegal, la incorporación de 250 nuevos policías locales, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, el nombramiento de la nueva directora de la Oficina de Maternidad, la instalación de cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y el Plan de Prevención del Suicidio Juvenil.

En este sentido, tras la reunión de seguimiento del pacto mantenida este lunes con el Gobierno municipal, García de Polavieja ha subrayado que los pactos "no pueden convertirse en una declaración de intenciones ni quedar condicionados a la voluntad política de cada momento". "Cuando dos grupos alcanzan unos compromisos para mejorar Sevilla, lo razonable es establecer qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer", ha añadido.

Asimismo, ha garantizado que su formación ejercerá "una oposición responsable, pero también exigente" y que apoyarán "aquello que consideremos positivo para Sevilla", pero sin renunciar a "señalar los incumplimientos cuando se produzcan". "Un pacto se mide por sus resultados, no por las palabras que aparecen en el documento que lo recoge", ha asegurado.

En este sentido, el portavoz ha afeado las Ordenanzas Fiscales presentadas por el Gobierno municipal para 2027, ya que ha afirmado que "Sanz no tiene interés en negociar o pactar nada", ante lo que ha aseverado que no han detectado "ningún interés del Gobierno por negociar o llegar a acuerdos". "El proyecto lo recibimos después de la prensa y 35 minutos antes del comité de seguimiento de los pactos. No cabe otra lectura", ha criticado.

PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL

De cara al próximo Pleno municipal, Vox llevará una moción sobre la dificultad del acceso a la vivienda, entre otras cuestiones, en el con especial atención a la promoción de Entrenúcleos-Bellavista, en El Pítamo.

Al hilo, García de Polavieja ha advertido de que el incremento del precio de la vivienda está haciendo que para muchos jóvenes y familias trabajadoras comprar una vivienda resulte "prácticamente inalcanzable". "Estamos hablando de una de las grandes operaciones urbanísticas de Sevilla y de una importante previsión de nuevas viviendas, pero la pregunta es muy sencilla: ¿pueden realmente las familias sevillanas acceder a esas viviendas?", ha planteado.

La formación ha reclamado que los precios de estas promociones queden al alcance de las familias, para lo que han defendido la necesidad de aumentar la oferta, reducir cargas y trabas y facilitar el acceso a una vivienda digna y en propiedad. "El objetivo no debe ser simplemente construir más; debe ser conseguir que los sevillanos puedan permitirse comprar o acceder a una vivienda", ha sostenido.

Además, Vox llevará al Ayuntamiento una moción en defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y el resto de plazas y territorios españoles del norte de África, ante las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando dicha soberanía.

Al respecto, García de Polavieja ha reclamado al Gobierno de España una defensa "inequívoca" de la integridad territorial y ha vinculado esta cuestión con la defensa de las fronteras, la seguridad y la necesidad de dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

En esta línea, la formación liderada por Abascal a nivel nacional ha reclamado el control de la inmigración y coordinación entre administraciones, ante la preocupación que su portavoz municipal ha mostrado por la llegada a Sevilla de personas en situación administrativa irregular y por la capacidad de los servicios públicos para afrontar esta realidad.

En este contexto, ha pedido coordinación entre administraciones y recursos suficientes, además de que ha exigido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que asuman sus responsabilidades y al Ayuntamiento de Sevilla que no se limite a gestionar las consecuencias cuando los problemas ya se han producido.

Otro de los asuntos que Vox llevará al debate municipal es la proliferación de la venta ambulante ilegal en distintos puntos de Sevilla, ya que según su portavoz, esta actividad "no es simplemente una cuestión estética", sino que tiene consecuencias económicas para los comerciantes que desarrollan su actividad legalmente, pagan impuestos y cumplen las ordenanzas municipales. "No es justo que un comerciante que cumple con todas sus obligaciones tenga que competir con quien vende en la vía pública sin las mismas cargas y sin cumplir las mismas reglas", ha afirmado.

Por ello, VOX ha reclamado mayor presencia policial, actuaciones continuadas y coordinación entre los distintos servicios municipales para evitar que las intervenciones sean únicamente puntuales y el problema vuelva a reproducirse.

A su vez, ha expresado que, cuando corresponda, se "persiga" a las redes que organizan estas actividades y se retiren las mercancías, garantizando el cumplimiento de las ordenanzas. "El espacio público es de todos y las normas deben ser iguales para todos", ha subrayado.