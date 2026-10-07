Vox Sevilla rechaza iniciar la aprobación de la nueva ordenanza de la Plaza de España y afea "incoherencia" del PSOE

El portavoz municipal Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha rechazado dar inicio a la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de los usos de la Plaza de España, tanto por la forma en la que se ha tramitado la propuesta como por el contenido de la regulación planteada.

En cuanto a la forma, según ha detallado la formación en una nota, el alcalde "se comprometió a mantener una reunión con el grupo municipal para que pudiera realizar sus aportaciones antes de la presentación del proyecto". Ese compromiso finalmente "no se ha cumplido", por lo que Vox ha considerado que no se ha dado al grupo municipal "la oportunidad de participar previamente en la elaboración de una ordenanza que pretende regular el uso de un espacio público de especial relevancia".

Las principales objeciones de Vox se encuentran también en el fondo de la propuesta. La finalidad de establecer una regulación específica para la Plaza de España debería ser, precisamente, "acabar con la discrecionalidad y las incertidumbres que en el pasado han existido a la hora de autorizar la cesión de este espacio para la celebración de eventos privados".

Sin embargo, a juicio de Vox, el texto presentado "no desarrolla suficientemente los criterios y límites que deberían regir estas cesiones, por lo que persisten incertidumbres que la nueva ordenanza debería solucionar".

"Si regulamos la cesión de uso de la Plaza de España es precisamente para evitar los problemas del pasado, no para mantenerlos", ha señalado el portavoz municipal, Gonzalo García de Polavieja.

En relación, Vox ha considerado necesario que la ordenanza concrete "de manera clara y objetiva" cuestiones como las limitaciones a las cesiones de carácter plurianual, las responsabilidades que debe asumir el solicitante del uso del espacio o los criterios que deben aplicarse cuando un organismo del propio Ayuntamiento actúe como intermediario en la solicitud.

Para el grupo municipal, una ordenanza de estas características debe servir para establecer "unas reglas claras, objetivas y conocidas de antemano por todos, evitando que la autorización del uso de la Plaza de España pueda quedar condicionada a decisiones discrecionales".

Asimismo, desde Vox defienden, por tanto, que la regulación debe ser revisada y desarrollada antes de iniciar su aprobación definitiva, "incorporando las garantías necesarias para que el uso de un espacio público se conceda con transparencia, igualdad de condiciones y seguridad jurídica".

"Queremos una ordenanza que resuelva los problemas que hemos tenido en el pasado y que impida que puedan volver a producirse. Para ello hacen falta criterios claros, límites concretos y responsabilidades perfectamente definidas", ha añadido.

Por otra parte, la formación ha incidido en que "el PSOE critica públicamente esta reforma, dice que la ordenanza debe retirarse y, sin embargo, cuando llega el momento de votar, se abstiene", mientras que desde Vox creen que, "si realmente se está en contra de una regulación, hay que ser coherente y votar en contra".

"Hemos votado en contra porque queremos una regulación mucho más clara, que establezca límites a las cesiones plurianuales, responsabilidades para los solicitantes y criterios objetivos cuando el propio Ayuntamiento actúe como intermediario", han insistido, al tiempo de considerar que la Plaza de España es un espacio público "y las reglas para utilizarla tienen que ser claras, transparentes y las mismas para todos".