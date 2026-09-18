Vox Sevilla reclama reforzar la Policía Turística para garantizar la seguridad de sevillanos y visitantes

Archivo - Un grupo de turistas pasean por la plaza Virgen de los Reyes, a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal un refuerzo específico de la Policía Turística para garantizar una mayor presencia policial en las zonas de mayor concentración de visitantes y ofrecer una respuesta eficaz ante los problemas de seguridad, convivencia y actividad turística irregular.

Según ha considerado la formación en una nota de prensa, una elevada actividad turística durante buena parte del año, necesita una vigilancia suficientemente dimensionada, con agentes identificables y medios adecuados para atender tanto a los visitantes como a los vecinos y comerciantes de las zonas más afectadas por la presión turística.

La Policía Turística fue reorganizada en 2023 con una dotación anunciada de 34 agentes, integrando efectivos del antiguo Grupo Giralda y de la Unidad de Aeropuerto y Estaciones. Sin embargo, en agosto de 2026 se hicieron públicas críticas sobre el funcionamiento del servicio y sobre la disponibilidad efectiva de agentes.

En este sentido, el portavoz municipal de VOX, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado que "no basta con anunciar refuerzos generales de la Policía Local", sino que Sevilla "necesita que una parte de esos recursos se traduzca también en una Policía Turística eficaz, visible y presente allí donde se concentran los visitantes y donde los vecinos reclaman una mayor vigilancia". "La seguridad no puede depender de que haya suficientes agentes disponibles en cada momento", ha añadido.

"Hay que planificar los recursos y garantizar que la Policía Turística tenga una dotación estable, medios adecuados y capacidad para actuar", ha abundado.

REFUERZO Y MAYOR PRESENCIA

Para ello, el Vox ha reclamado un refuerzo de esta unidad se acompañe de un incrementar la dotación efectiva de agentes destinados a funciones de Policía Turística, que se garantice la presencia policial permanente en los principales puntos de concentración turística y en los accesos y zonas de mayor afluencia, la mejora de los medios materiales y tecnológicos de la unidad, el refuerzo de la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y los servicios de inspección turística de la Junta de Andalucía.

Así como la intensificación de la vigilancia sobre actividades turísticas irregulares y aquellos comportamientos que puedan perjudicar la convivencia entre residentes y visitantes y la facilitación de una atención policial próxima y accesible a los turistas, especialmente ante situaciones de hurtos, estafas, conflictos o pérdida de documentación.

La propia Junta de Andalucía ha contemplado para 2026 un refuerzo de la colaboración entre las administraciones y las fuerzas policiales para combatir actividades turísticas clandestinas e ilegales, así como mecanismos de vigilancia y control de la oferta irregular, además de que Sevilla figura entre los municipios que ya cuentan con convenio en esta materia.

Al hilo, García de Polavieja ha defendido que Sevilla debe apostar por un turismo "ordenado y compatible con la vida de los sevillanos" y ha añadido que "proteger al turista y proteger al vecino no son "objetivos contrapuestos", ya que una ciudad segura, limpia, ordenada y con una Policía Local cercana es "la mejor carta de presentación de Sevilla".