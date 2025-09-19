Vox Sevilla reclama solucionar los "problemas de seguridad y salubridad" en viviendas de titularidad de AVRA en Arahal

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del GP Vox por Sevilla en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha registrado este viernes preguntas relativas "a los problemas de seguridad y salubridad de las viviendas de titularidad de AVRA en Arahal", reclamando así soluciones relativas a este asunto.

Asimismo, Ruíz ha incidido en una nota que se han reunido en varias ocasiones con los vecinos de la Plaza de las Flores, así como con la coordinadora en Arahal, Carmen Morales, "para escuchar sus lógicas y legítimas demandas, ya que se sienten totalmente abandonados por las administraciones".

Así, tanto Ruiz como Morales se han referido a "los continuos problemas de humedades y proliferación de roedores, se suma la inseguridad en la zona". Ante esto, desde Vox se ha cuestionado si "hay actuaciones previstas por parte de la Consejería ante estos problemas", señalando que son problemas que se "reiteran tanto en Arahal como en toda la provincia".