Vox Sevilla recuerda a Gobierno y Consistorio que los problemas de convivencia en barrios es "responsabilidad de ambos"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, durante su visita a comercios y vecinos de Su Eminencia. - VOX

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha recordado tanto al Gobierno de España como al Ayuntamiento de Sevilla que los problemas de convivencia que se vienen sucediendo en algunos barrios es "responsabilidad de ambas administraciones", al tiempo que ha reprochado al subdelegado del Gobierno, "sus intentos por eludir sus responsabilidades", y le ha afeado "el uso del estallido social para la confrontación política".

Peláez, que ha visitado Su Eminencia, en compañía de coordinadores y vocales del distrito --donde ha mantenido encuentros con colectivos vecinales, de pensionistas y de la tercera edad, y ha visitado numerosos comercios de la calle Ingeniero la Cierva--, ha manifestado su preocupación "por el creciente ambiente de tension vecinal y problemas de convivencia que se viene produciendo desde hace años, al igual que en otros barrios como El Cerezo", señala la formación en un comunicado.

"Los problemas son distintos, pero tienen un denominador común: la inmigración illegal". Al respecto, la portavoz municipal de Vox ha lamentado la actitud del subdelegado del Gobierno en Sevilla que "no ha dudado en aprovechar la situación en El Cerezo para eludir sus responsabilidades y entrar en confrontación con el Ayuntamiento de Sevilla".

En opinión de Peláez, la seguridad ciudadana es competencia directa del Gobierno, "de la misma manera que es responsabilidad del Ayuntamiento la ordenación del tráfico, la venta illegal o la limpieza". Por este motivo, "hacemos un llamamiento a ambas instituciones para que pongan en primer lugar a los ciudadanos y lleguen a un entendimiento. No es momento de enfrentamiento entre administraciones, y sí de la responsabilidad".

"El Gobierno debe cerrar las puertas a la inmigración ilegal, deportando a sus países de origen a los que se encuentran en situación irregular en nuestro país y poniendo más policías en estas calles", ha añadido la portavoz de Vox. Sin embargo, "es responsabilidad también del Ayuntamiento reforzar la vigilancia policial, controlando la venta ilegal y manteniendo estas calles limpias y saneadas".

Para Peláez, "de no actuar con rapidez, el estallido social se extenderá por el resto de barrios de Sevilla que comparten problemas de seguridad y de convivencia".

Por último, la portavoz municipal ha subrayado que la calle Ingeniero la Cierva y toda su zona de influencia es "de las más afectadas por la inmigración ilegal, llegada de otros países y culturas muy distintas". "Aquí, los problemas de convivencia son diarios: desde la venta ilegal en sus calles, a las peleas, los asaltos y las agresiones. En toda esta zona malviven cientos de inmigrantes en condiciones lamentables sin que nadie haga nada".