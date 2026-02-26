Vox Sevilla reivindica con motivo del 28F las "carencias" de la provincia y tilda de "fracaso" el sistema de autonomías

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro. Imagen de archivo. - VOX
SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, ha expresado este miércoles que este próximo sábado, momento de conmemoración del '28F' Día de Andalucía, el partido reivindicará "todo lo que falta" en "una Sevilla cada vez más abandonada". Asimismo, entre sus críticas ha destacado el sistema de autonomías, que ha tildado de "fracaso".
Según ha expresado el partido en una nota, este sistema establecido a nivel estatal, a su juicio, "lejos de acercar la administración al ciudadano, todo lo dificulta más con un engranaje burocrático".
Por su parte, ha destacado que "en el sur nos sentimos especialmente orgullosos de haber contribuido a la historia de España, su cultura y su identidad".
Vox ha asegurado que contará en la mencionada fecha con carpas informativas en Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Constantina, Coria del Río, Dos Hermanas, La Rinconada, Los Palacios y Villafranca, así como en Sevilla capital, todo ello en aras de "reivindicar en cada barrio y en cada localidad las carencias" que, a su juicio, "sufre" la provincia.