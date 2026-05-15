Vox sitúa la "invasión migratoria" y la burocracia como principales "quejas" del mundo rural sevillano

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Javier Cortés - VOX

CONSTANTINA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Javier Cortés, ha asegurado este viernes que las principales reivindicaciones trasladadas por los vecinos de las zonas rurales de la provincia son la "invasión migratoria" o las "trabas administrativas" por parte de agricultores y ganaderos, por lo que ha insistido en la defensa del partido en la "prioridad nacional" y por el sector primario.

"Estamos viendo cómo los ganaderos de la Sierra Norte de Sevilla tienen que competir con productos que entran desde terceros países, por ejemplo la ternera de Argentina, que viene cuidada por mano de obra infantil o por mano de obra esclava. Los costes de producción son menores porque les facilitan productos que aquí serían imposibles", ha detallado en una atención a medios con motivo de la campaña electoral de cara a los comicios andaluces de este domingo, 17 de mayo, que ha tenido lugar en el municipio sevillano de Constantina.

Por todo ello, ha asegurado que Vox "seguirá defendiendo al sector primario de una competencia desleal como es Mercosur" en "un sector productivo que, a nuestro juicio, es esclavo".