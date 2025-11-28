Vox se une a la petición de la Junta para que el trazado del Metro de Sevilla sea subterráneo a su paso por Bellavista

La portavoz de Vox Sevilla, Cristina Peláez, en una reunión con los vecinos de Bellavista. - VOX SEVILLA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado este viernes su apoyo a los vecinos del barrio de Bellavista para que el trazado de la línea 3 del Metro sea subterráneo a su paso por la zona. "Queremos un metro, no un tranvía", han afirmado.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de la formación, Cristina Peláez, ha asegurado que han presentado alegaciones a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026. "Llevamos 50 años esperando una red completa de metro y cuando por fin se dan pasos nos encontramos con un tranvía", ha indicado.

En esta línea, Peláez se ha reunido con vecinos de Bellavista y Los Bermejales en la previa de la manifestación convocada para este sábado por la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía publicaba a mediados de octubre la aprobación provisional del Estudio Informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Cabe enmarcar que, según la Junta, la línea irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.