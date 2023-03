Vox urge al alcalde de Sevilla la adopción de "medidas inmediatas" en la gestión de la Policía Local

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, la adopción de "medidas inmediatas" en la gestión de la Policía Local de Sevilla "ante el evidente caos organizativo que está teniendo consecuencias en la prestación de un servicio básico para los ciudadanos".

Peláez ha manifestado que "el mandato que está a punto de concluir ha sido, con diferencia, el peor de los últimos quince años a todos los niveles en el seno de la Policía Local, que comenzó con decisiones erróneas, como mantener a Juan Carlos Cabrera como delegado de Gobernación, pasando por nombramientos muy discutibles y terminando con una desidia absoluta que ha marcado el último año de Gobierno socialista", ha destacado en una nota de prensa.

"El Partido Socialista de Antonio Muñoz va a llegar a las elecciones con el dudoso honor de ser el peor alcalde para la Policía Local, el peor para la seguridad ciudadana y el tráfico, para los aparcamientos y el de menor olfato para los nombramientos de aquellos llamados a evitar este desastre", ha añadido la candidata de Vox a la Alcaldía.

En su opinión, "el descontento y la desmotivación es absoluta en la Policía Local, y la falta ese efectivos y material técnico es escandaloso". En este sentido, Peláez ha aseverado que "ni Muñoz ni Cabrera conocen la realidad de la Policía Local, y consideran que poniendo dinero para las horas extras que se avecinan solucionan los problemas. No saben, ni quieren saber, que los policías no exigen más dinero, que no se trata de un problema de remuneración, sino de dignidad, como por ejemplo, los recursos materiales de los que carecen."

La alcaldable por Vox en el Ayuntamiento hispalense ha reclamado a Muñoz que "tome conciencia de la realidad y mueva ficha, porque nos la estamos jugando en estas fechas tan importantes que se avecinan, donde la movilidad y la seguridad deben estar más que aseguradas y a dia de hoy no lo está, porque aunque la Policía contara con todos sus efectivos diariamente, sería imposible cubrir los 5.300 servicios extraordinarios a realizar entre Semana Santa y Feria". "Este panorama, a una semana del Viernes de Dolores, pone en evidencia la incompetencia de Cabrera y de Muñoz y pone en riesgo la seguridad de todos los sevillanos", ha concluido.