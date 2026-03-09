Vox urge medidas e inversión frente a la "saturación" de la infraestructura eléctrica de Sevilla

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero. - VOX

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha advertido este lunes de la "saturación de las infraestructuras eléctricas que padece la provincia de Sevilla", especialmente "en cuanto al transporte y la distribución eléctrica". Por ello, ha solicitado conocer "qué medidas concretas pretende adoptar el Gobierno para contrarrestar la importante saturación que padecen las infraestructuras eléctricas de la provincia de Sevilla".

En una nota de prensa emitida por el partido, Romero defiende "las inversiones necesarias para paliar la evidente deficiencia energética que sufre Sevilla". Esto, asegura, supone un "lastre tanto para la construcción de vivienda nueva como para la industria y otros sectores productivos". "La carencia de inversiones nos lleva a este tipo de situaciones y las repercusiones cada vez son más negativas para nuestro desarrollo y competitividad", ha apostillado.

"El transporte, la vivienda y el movimiento económico no pueden esperar más", ha concluido la diputada sevillana.