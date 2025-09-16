El XLIII Cross de Itálica tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el conjunto arqueológico de Santiponce (Sevilla)

Archivo - Corredoras durante la XLII Cross Internacional de Itálica, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado el cartel del XLIII Cross Internacional de Itálica, el evento deportivo "que aúna deporte y patrimonio histórico", y que tiene lugar cada año en el circuito del Conjunto Arqueológico de la antigua ciudad romana de Santiponce. La competición tendrá lugar los próximos 8 y 9 de noviembre.

Este año, el evento presenta la novedad de que habrá un nuevo trazado del circuito con motivo de la reubicación de la meta, "que aportará mayor cercanía del público en el momento de la llegada de los atletas", informa el organismo provincial en una nota de prensa.

Además, las jornadas cuentan con el primer Cross Popular Largo Mixto Nocturno, previsto para el sábado 8 de noviembre a las 18,30 horas. El domingo 9, por su parte, se realizará el resto de las pruebas, incluyendo las del Campeonato de Andalucía de Campo a través por Clubes.

El Cross cuenta con una serie de actividades anexas a la competición, que comenzarán el viernes 7 de noviembre con unas jornadas técnicas de 9 a 14 horas en la Universidad CEU San Pablo de Bormujos. También el día 7 tendrá lugar el acto de presentación del Cross.

Por último, la Feria de la Carrera estará emplazada en el Hotel Silken Al Andaluz, hotel oficial del evento, durante los días 7 y 8 de noviembre. El plazo de apertura de inscripciones estará abierto en la web del Cross de Itálica (https://www.crossinternacionaldeitalica.es') desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, o hasta agotar los dorsales disponibles para cada prueba.

ÉXITO DE LA PASADA EDICIÓN

El Cross de Itálica XLII que organiza la Diputación desde su Servicio de Deportes fue reconocido como 'Mejor Organizador de Campo a Través' en la Gala del Atletismo Español 2024 que organiza la Real Federación Española de Atletismo.

No era la primera vez, puesto que esta distinción de la RFEA también la obtuvo el Cross en las ediciones de 2020 y 2021. Las cifras de la pasada edición, 7.000 inscripciones y 20.000 asistentes como público, vienen a respaldar este compromiso de la Diputación de Sevilla con el deporte provincial.