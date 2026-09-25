El XLVI Festival Flamenco Joaquín el de la Paula regresa al Castillo de Alcalá (Sevilla) 16 años después

Imagen del delegado del Área de Identidad y responsable de las delegaciones de Cultura, Patrimonio y Turismo de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El XLVI Festival Flamenco Joaquín el de la Paula vuelve al Castillo de Alcalá, tras 16 años después con un cartel de grandes artistas, convirtiendo a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) nuevamente en el epicentro del flamenco. El delegado del Área de Identidad y responsable de las delegaciones de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, ha expresado que "el Festival cuenta con un cartel de grandes figuras, y este año se rinde homenaje al bailaor alcalareño Javier Barón, que vuelve a este emblemático Festival en su tierra".

"Una figura imprescindible del baile flamenco contemporáneo, con una trayectoria artística de enorme prestigio dentro y fuera de Andalucía y con una forma de entender el flamenco desde la raíz, la elegancia y el respeto a la tradición, y queremos reconocerle lo que ha aportado al flamenco durante tantos años", ha destacado, argumentando que reconocer a Javier Barón "es también reconocer el valor de quienes han dedicado su vida a engrandecer este arte desde el esfuerzo, el talento y la autenticidad".

Con el bailaor alcalareño estará un cartel que reúne a nombres de la talla de David Palomar, Lela Soto, Ezequiel Benítez al cante, y Rubén Martínez, Paco León, Rubén Lara al toque, para -ha continuado el delegado- "vivir una noche más en la que Alcalá es referencia del flamenco andaluz Seguimos haciendo de Alcalá una ciudad donde el flamenco se vive, se siente y se comparte, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad y nuestra historia".