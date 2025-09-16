La XLVIII edición del Campeonato Mundial Militar de Esgrima llega a Sevilla con 350 deportistas de 21 países

La delegada de Deporte, Silvia Pozo, durante su intervención en el acto. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PR4ESS) -

La Plaza de San Francisco de Sevilla ha acogido este martes la presentación de la 48.ª edición del Campeonato Mundial Militar de Esgrima, que se celebrará del 16 al 20 de septiembre en el Palacio de Deportes de San Pablo, con la participación de 350 militares-deportistas procedentes de 21 países de tres continentes.

Bajo el lema "Amistad a través del deporte", el campeonato está organizado por el Ejército del Aire y del Espacio, con el respaldo del Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM) y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, este acto ha contado con la intervención de la delegada de Deporte, Silvia Pozo y del jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, teniente general Fernando Torres San José.

Se trata de la primera vez en la historia que este evento se celebra en España y, también como novedad, el 20 de septiembre se celebrará, por primera vez en la historia del Consejo Internacional del Deporte Militar, una exhibición de esgrima militar en silla de ruedas con esgrimistas militares españoles.

En este sentido, Pozo ha destacado que "la disciplina y el respeto que promueve la esgrima y la apuesta por la inclusión de este torneo encajan con los valores que se defienden en Sevilla como la gran capital deportiva que es, capaz de albergar eventos mundiales como este".

Al hilo de lo anterior, ha recordado que "el Palacio de Deportes de San Pablo ha albergado torneos Europeos de balonmano, natación o baloncesto, o un Mundial de gimnasia rítmica, a los que ahora suma este campeonato mundial militar de esgrima.

Por último, ha destacado que desde el Ayuntamiento "trabajamos para que esta cita sea un éxito rotundo". "Sevilla es una gran capital deportiva, y eventos como este consolidan nuestra posición en el panorama internacional", ha apostillado.